Konrad vince la 16a tappa del Tour: Colbrelli solo secondo. Pogacar sempre in giallo Si è conclusa la 16a tappa che apre la terza settimana del Tour de France 2021, a vincere è l’austriaco Konrad che beffa soprattutto il campione italiano Sonny Colbrelli, tra i più attivi della fuga di giornata e che ha desistito a 6 km dal traguardo. In classifica generale sempre in giallo, Tadej Pogacar alla vigilia delle tappe pirenaiche.

A cura di Alessio Pediglieri

konrad 16a tappa tour 2021

Dopo la pausa che ha chiuso la seconda settimana del Tour 2021, è l'austriaco Patrick Konrad (BORA – Hansgrohe) a tagliare per primo il traguardo della 16a tappa, pirenaica e antipasto di ciò che attenderà la carovana nei prossimi giorni di montagne. Occasione mancata per Sonny Colbrelli che ci ha provato in ogni modo ma che a 15km dal traguardo ha tirato i remi in barca, per poi riprovarci a 6 mila metri ma non trovando appoggio dagli altri compagni di fuga.

Quest’oggi il Tour de France 2021 è ripartito verso la sua fase finale con la terza settimana di tappe. Una sei giorni che chiarirà quale sarà il podio di Parigi domenica 18 luglio dietro ad un quasi imprendibile Tadej Pogacar: dietro allo sloveno in classifica generale, la battaglia è ancora aperta. La sedicesima tappa odierna vedeva un tracciato da El Pas de la Case a Saint-Gaudens, di 169 chilometri, una frazione con quattro GPM che hanno visto una tappa movimentata da una lunga fuga dove tra i più attivi è stato il Campione italiano Sonny Colbrelli.

La tappa si è decisa nell'ultima discesa dopo una lunghissima fuga che è risultata decisiva. Gaudu e Colbrelli hanno provato l'aggancio ma sono rimasti a una manciata di secondi dal battistrada, l'austriaco Konrad e con un vantaggio di una trentina di secondi su una manciata di inseguitori. Una discesa particolarmente importante per il ciclismo e per gli sportivi italiani in particolare, perché il 18 luglio 1995 si consumò il dramma di Fabio Casartelli. Alla 15a tappa del Tour de France, la Saint Girons-Cauterets, nella discesa dopo il Col du Portet-d'Aspet si verificò una caduta collettiva a circa 80 km/h, e Fabio Casartelli andò a sbattere con la testa contro un blocco di cemento, morendo dopo 40 minuti di rianimazione cardio-respiratoria.

Sull'ultima ascesa, poi, a 15km dall'arrivo, Patrick Konrad è riuscito a tenere a distanza i due inseguitori, con la possibilità concreta di riuscire a strappare la vittoria di giornata. Gaudu e Colbrelli vengono risucchiati dai cinque inseguitori mentre il gruppo maglia rosa viaggia sui 12 minuti di ritardo. Una vittoria di tappa ‘scippata' al Campione Italiano Sonny Colbrelli che non ha trovato alcun aiuto dai compagni di fuga nel momento decisivo, desistendo negli ultimi chilometri nel tentativo di prendere l'austriaco, protagonista assoluto di giornata.