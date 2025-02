video suggerito

Juan David Cárdenas, 19 anni, muore in un incidente: il giovane ciclista si è scontrato con un furgone Juan David Cárdenas di 19 anni, è morto tragicamente in Colombia schiantandosi durante un allenamento sulle strade di casa contro un furgone che stava facendo lavori di manutenzione. Un incidente che ricorda da vicino quello del 2022 in cui Egan Bernal si fratturò diverse parti del corpo, costretto a tre operazioni e rimanere fermo per quasi un anno. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma per un ciclismo che sempre più spesso è listato a lutto. Questa volta è toccata alla Colombia che piange uno dei suoi atleti più giovani e promettenti, Juan David Cárdenas di 19 anni, che ha perso la vita a seguito di uno scontro con un furgone sulle strade di Boyacà. Una dinamica tristemente nota e che ricorda da vicino quello subito da Egan Bernal nel 2022, in cui il campione colombiano si fratturò diverse parti del corpo, restando fermo per quasi un anno.

Lo schianto fatale contro un furgone fermo durante l'allenamento

Non c'è stato scampo per il giovanissimo Càrdenas che è rimasto ucciso sul colpo a seguito di uno scontro violento con un furgone durante una normalissima uscita in bicicletta sulle strade di casa. Il capo del Dipartimento del traffico e dei trasporti della Polizia di Boyacá, Jonny Camilo González, ha riferito che l'incidente è accaduto lunedì 10 febbraio, mentre Cárdenas stava svolgendo "una delle sue sessioni di addestramento di routine" vicino all'autostrada che collega il comune di Paipa con quello di Tunja.

Incidente simile a quello in cui Egan Bernal nel 2022 rischiò la vita

Il giovane, ha spiegato l'agente, è morto nello schianto contro un furgone che stava effettuando lavori di manutenzione sulla strada. Una dinamica che ricorda un altro incidente che scosse il ciclismo e la Colombia: quello subito nel 2022 da Egan Bernal , campione del Tour de France e del Giro d'Italia, che gli è quasi costato la vita. Il campione colombiano subì numerosi interventi chirurgici per le tragiche conseguenze dell'impatto che gli costò 20 ossa fratturate.

Una serie infinita di incidenti mortali nel ciclismo colombiano

"Siamo solidali con la sua famiglia nel dolore ", ha detto il capitano Gonzalez in merito all'incidente subito dal giovane ciclista che faceva parte fin da bambino del Programma Race of Champions di Boyacá, dove ha corso con le squadre delle categorie pre-giovanili e giovanili. L'incidente si aggiunge a una serie di tragici eventi che si sono susseguiti negli ultimi mesi sempre in Colombia: lo scorso ottobre, il ciclista diciassettenne Santiago Ruiz morì investito da un camion su un'autostrada vicino a Bogotà. Qualche mese prima, a febbraio, la ciclista colombiana Ana María Bustamante venne investita da un camion riportando gravissime ferite, a seguito delle quali morì a maggio.