Incredibile leggerezza di Elisa Balsamo: squalificata alla Parigi-Roubaix per una borraccia! L’incredibile episodio è avvenuto a circa 40 chilometri dal traguardo: durante un momento di rifornimento, si è fatta trasportare dall’ammiraglia. Le immagini non lasciano, purtroppo, dubbi.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile ma vero: la nostra Elisa Balsamo, tra le più attese protagoniste della Parigi-Roubaix 2022 in corso questo sabato mattina è incorsa in una leggerezza che le è costata la gara con l'organizzazione che l'ha squalificata. Il motivo? Banalissimo quanto improvvido, con la consegna di una borraccia da parte dell'ammiraglia, alla quale la ciclista azzurra è rimasta per troppo tempo attaccata, facendosi trascinare per diversi metri dopo aver perso contatto con il gruppo a causa di una foratura.

L'organizzazione della Parigi-Roubaix è stata inflessibile ed è intervenuta immediatamente annunciando alla Trek-Segafredo l'esclusione dalla classica del nord di Elisa Balsamo che avrebbe approfittato di un momento di ripartenza per lasciarsi trascinare dall'ammiraglia. Pratica ovviamente proibita e punita con la squalifica che è arrivata puntuale, considerando tale pratica antisportiva. Così è finita a circa 40 chilometri dall'arrivo la classica per la campionessa del mondo 2021.

Una leggerezza ingiustificabile per una team di livello e una professionista del calibro di Elisa Balsamo che poteva giocarsi le proprie chances sui 124 chilometri con i 17 tratti durissimi in pavè e le immagini non lasciano spazio a dubbi: inquadrata dalle telecamere poste su una moto della giuria della corsa, si vede benissimo Elisa Balsamo che si avvicina all'ammiraglia e dopo qualche istante, le viene data una borraccia. Il problema è che su quella borraccia non vengono staccate le mani per diversi secondi mentre si prosegue nella corsa e tutto questo ha fatto scattare prima il controllo e poi la sanzione verso l'alfiera della Trek-Segafredo.

La Balsamo ha dovuto abdicare, per una leggerezza incredibile, pur vantando un'esperienza importante e un palmares di tutto rispetto. Elisa era finita sotto la lente di ingrandimento dei giudici di gara per il problema tecnico a seguito di una foratura: galeotta la borraccia consegnatale in fase di ripartenza, alla quale si è attaccata per troppi metri secondo l'organizzazione. Uno smacco vero e proprio per una professionista che nel 2016 a Doha si era laureata campionessa del mondo in linea nella categoria Juniores mentre nel 2020 aveva vinto il titolo europeo in linea Under-23. L'apogeo nel 2021, quando si è laureata campionessa del mondo Elite durante i mondiali disputati nelle Fiandre, senza dimenticare i quattro titoli europei e l'oro nell'inseguimento a squadre ai Giochi europei 2019.