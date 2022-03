Incredibile alla Tirreno-Adriatico, in tre sbagliano strada: anche Pogacar commette l’errore La quinta tappa della Tirreno-Adriatico di ciclismo è stata caratterizzata da un errore clamoroso: in tre sbagliano strada. Tra loro anche il leader della corsa Tadej Pogacar.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Tirreno-Adriatico di ciclismo continua a regalare grosse emozioni. Anche la quinta tappa da Sefro a Fermo è stata a dir poco avvincente e ricca soprattutto di colpi di scena. A vincerla è stato lo scalatore francese Warren Barguil della Arkéa-Samsic dopo una maxifuga di oltre 90 chilometri sui 155 di percorso lasciandosi alle spalle al secondo posto il belga Xandro Meurisse della Alpecin-Fenix e Simone Velasco dell'Astana che chiude in terza posizione. La gara è stata contrassegnata da ritmi subito molto elevati, ma soprattutto da un episodio che ha cambiato inesorabilmente le sorti della gara.

Nel gruppone dei fuggitivi pronti a guadagnare un minimo margine sugli altri, hanno provato a staccarsi a 7 chilometri dall'arrivo Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. I tre erano lanciatissimi verso il traguardo finale salvo poi ritrovarsi di fronte ad un autentico bivio. Ad un certo punto del percorso c'erano due strade: una dritta e poi un'altra caratterizzata da una leggera curva a destra. I tre hanno proseguito dritto senza rendersi conto che invece quella strada era stata chiusa da un nastro che ne delimitava l'accesso. Il resto dei corridori ha invece svoltato correttamente a destra avviandosi verso il traguardo.

In questo modo Evenepoel ha dovuto bloccare le sue ambizioni di rimonta sul leader della corsa che resta comunque Pogacar, coinvolto anche lui nell'errore fatale. Le immagini hanno mostrato subito il resto dei ciclisti che si è immediatamente voltato per capire perché i tre fuggitivi avessero scelto quella strada salvo poi accorgersi dell'errore che uomini presenti in pista hanno provato poi a non far commettere anche agli altri.

Lo sloveno si tiene comunque stretta la testa della classifica limitando i danni e sperando di poter conservare questa posizione fino a domenica quando la corsa si chiuderà con l'arrivo a San Benedetto del Tronto. Alle spalle di Pogacar in classifica generale resta il belga Evenepoel staccato di 9″. Nella giornata di domani la sesta tappa da Apecchio a Carpegna di 215 chilometri che rappresenta anche il penultimo atto della Tirreno-Adriatico 2022.