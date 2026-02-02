Immenso Van der Poel: vince il suo 8° mondiale, diventa il più grande di sempre ed esulta come Cr7

Fenomenale impresa dell’olandese Mathieu Van der Poel che ha riscritto la storia del ciclocross andando a vincere il suo 8° titolo mondiale (il 4° consecutivo). Festeggiando come Cristiano Ronaldo, dopotutto le statistiche fanno di MVDP il Cr7 su due ruote: “Ora potrei anche serenamente ritirarmi…”

Domenica pomeriggio ad Hulst, in Olanda, davanti al proprio pubblico Mathieu Van der Poel ha riscritto per sempre la storia del ciclicross vincendo il suo 8° titolo mondiale e staccando il belga Eric De Vlaeminc che ne conquistò 7 a cavallo degli anni '60 e '70. Per MVDP l'ennesima consacrazione e un'esultanza imperiale al traguardo, imitando un altro mito del mondo dello sport, Cristiano Ronaldo.

Van der Poel nella storia del ciclismo, esulta come Cr7 al traguardo

Mancava solo il classico "sssiuuu!" (poi arrivato sui social) che accompagna i gol di Cr7 in giro per il mondo del calcio, ma c'era tutto il resto nell'esultanza di Mathieu Van der Poel al traguardo che si è imposto ai Mondiali 2026 di ciclocross in un impressionante ennesimo assolo che lo ha consacrato il migliore di sempre. Il 31enne fuoriclasse olandese della Alpecin ha voluto emulare il campione portoghese, diventando a sua volta il Cr7 del ciclismo: era già diventato qualche giorno prima recordman assoluto dei successi in Coppa del Mondo (con 51 vittorie in totale), e ora si è andato a prendere di forza e classe anche l'ottavo titolo mondiale (il quarto consecutivo) della specialità dopo quelli vinti nel 2015, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025.

Van der Poel incredulo: "Ora potrei semplicemente anche ritirarmi…"

La soddisfazione di Van der Poel è stata ovviamente enorme, tanto quanto la sua gioia al traguardo: "Ho lavorato duramente per raggiungere quel record. È una cosa unica averlo ora. Che io sia il ciclista con più titoli mondiali di ciclocross di sempre è incredibile…. Potrei tranquillamente ritirarmi, ma mi piace ancora. Non ho ancora deciso nulla"confermando la volontà di prendersi un meritato riposo. "Qualche giorno di sci, un po' di divertimento e poi di nuovo in Spagna per prepararsi alla nuova stagione su strada. Aspetterò di vedere come mi sento. Non deciderò da dove partire prima della prossima settimana".

Van der Poel, il Cristiano Ronaldo del ciclocross: numeri da brividi

I numeri che Van der Poel ha in carriera sono dopotutto semplicemente dominanti, al pari della stella di Ronaldo che a 40 anni continua a splendere sui campi da calcio. Sono saliti a 37 successi nelle ultime 38 prove di cross disputate e MVPD non perde mai quando gareggia: l'ultima sconfitta risale al lontano 21 gennaio 2024. In questa stagione ha fatto anche en plein con 13 vittorie su 13, prendendosi il primato assoluto di più vincente in specialità, di sempre.