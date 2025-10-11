Giro di Lombardia 2025, percorso e orari: favoriti e dove vederlo in TV

“Il Giro di Lombardia 2025 scatterà sabato 11 ottobre da Como e si concluderà a Bergamo: Pogacar favorito per la quinta vittoria consecutiva. Percorso, altimetria, orari e diretta TV della Classica delle Foglie Morte.”

Il Giro di Lombardia 2025 è in programma domenica 12 ottobre con avvio previsto alle ore 10:40 e arrivo intorno alle 17:20. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento della stagione World Tour. La Classica delle Foglie Morte vede come favorito assoluto Pogacar a caccia della quinta vittoria di fila, per eguagliare il mitico Fausto Coppi. Si tratterebbe per lui della quinta classica stagionale dopo Fiandre e Liegi-Bastogne-Liegi.

Il percorso resta fedele alla tradizione recente, identico a quello del 2021 e del 2023: partenza da Como, arrivo a Bergamo, con il Passo di Ganda come ultima salita a fare selezione e lo strappo verso Bergamo Alta a decidere, spesso, chi alzerà le braccia in via Roma. Sarà quindi il momento di capire come i big arriveranno a questa sfida, chi proverà a fermare lo sloveno e come si disegnerà l’epilogo della corsa che chiude la stagione. Diretta TV in chiaro sulla Rai, e su Eurosport, con streaming su Rai Play, DAZN e Prime.

Dove passa oggi il Giro di Lombardia 2025: gli orari

La partenza sarà da Como alle 10:40 con la partenza dal villaggio. Dopo il chilometro zero, fissato alle 10:55, il gruppo passerà da Cantù intorno alle 11:06 e da Canzo alle 11:35. Poco dopo, alle 11:50, i corridori affronteranno il primo punto simbolico della giornata, il Colle del Ghisallo. Si proseguirà quindi verso Calolziocorte, previsto alle 12:39, per arrivare a Roncola intorno alle 13:22. Da lì la corsa toccherà Sant’Omobono Terme alle 13:45, prima di entrare nel vivo con Berbenno (14:08) e Zogno (14:25). Il Passo della Crocetta è atteso alle 15:07, seguito dal passaggio a Zambla Alta (15:30) e a Gazzaniga (15:58). Sarà poi la volta del Passo di Ganda, da affrontare verso le 16:24, con la successiva discesa che porterà al Colle Aperto di Bergamo alle 16:57. Il gran finale è previsto a Bergamo, in via Roma, con arrivo attorno alle 17:20.

Percorso e orari previsti (media 39 km/h):

Como (villaggio di partenza) – 10:40

– 10:40 Como (km 0) – 10:55

– 10:55 Cantù – 11:06

– 11:06 Canzo – 11:35

– 11:35 Colle del Ghisallo – 11:50

– 11:50 Calolziocorte – 12:39

– 12:39 Roncola – 13:22

– 13:22 Sant’Omobono Terme – 13:45

– 13:45 Berbenno – 14:08

– 14:08 Zogno – 14:25

– 14:25 Passo della Crocetta – 15:07

– 15:07 Zambla Alta – 15:30

– 15:30 Gazzaniga – 15:58

– 15:58 Passo di Ganda – 16:24

– 16:24 Colle Aperto (Bergamo) – 16:57

– 16:57 Bergamo (via Roma, traguardo) – 17:07

Dove vedere il Giro di Lombardia in TV in chiaro e streaming

Dove vedere in TV il Giro di Lombardia? La corsa sarà visibile gratis in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Per chi ha un abbonamento, l’evento andrà in onda anche su Eurosport, con diretta disponibile su discovery+, piattaforma accessibile pure tramite DAZN, TimVision e Prime Video Channel.

Chi sono i favoriti del Giro di Lombardia 2025

Tutti gli occhi saranno puntati, ancora una volta, su Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates-XRG si presenta al via con l’obiettivo di centrare la quinta vittoria di fila e raggiungere così un mito come Fausto Coppi nell’albo d’oro. Pogacar arriva in forma smagliante, reduce da un filotto impressionante: doppietta iridata al Mondiale in Ruanda, trionfo agli Europei in Francia e successo alla Tre Valli Varesine. Insomma, un dominio che sembra non conoscere pause. Il principale antagonista sarà ancora Remco Evenepoel, pronto a salutare la Soudal-QuickStep prima dell’avventura in Red Bull-Bora Hansgrohe. Ma non è l’unico a poter sognare il colpaccio: attenzione a Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling), a Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e al giovane talento Isaac Del Toro, compagno di squadra dello stesso Pogacar.