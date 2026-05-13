Giro d’Italia 2026 oggi la 5ª tappa Praia a Mare-Potenza: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoriti

Quinta tappa del Giro d’Italia 2026, Praia a Mare-Potenza, di 203km, la prima di montagna con tanti saliscendi e un GPM di 2a categoria. Diretta in chiaro sui canali Rai e su RaiPlay.

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Oggi tappa 5 del Giro d'Italia 2026, la seconda italiana che si dilunga sull'Appennino Lucano, con la partenza da Praia a Mare e arriva in Basilicata, dove è attesa a Potenza dopo aver attraversato il Parco Nazionale del Pollino. Con Giulio Ciccone che dovrà difendere la Maglia Rosa. Tappa movimentata e interessante, in diretta sempre in chiaro integralmente sulla Rai sia per la visione in TV sia in streaming.

Oggi, dunque, si inizia a salire anche se le scalate vere e proprie arriveranno nel fine settimana. Intanto c'è nella 5a tappa la Montagna Grande di Viggiano e i suoi 1.405m di altitudine, primo vero banco di prova per scalatori che si vogliono contendere la maglia azzurra, con gli uomini di classifica che dovranno comunque mettere sotto frusta i rispettivi compagni per evitare sgradite sorprese. Sarà una salita breve, ma intensa, che inaugura il settore finale di una tappa che presenta 203km complessivi.

Praia a Mare-Potenza, la prima tappa di montagna: tanti saliscendi e la Montagna Grande di Viggiano

Da Praia a Mare a Potenza si inizia a salire sulle alture italiane con una tappa molto mossa, nervosa, abbastanza impegnativa, dalla partenza fino all'arrivo soprattutto da gestire se ci saranno fughe e attacchi e contrattacchi. Oltre 200 chilometri di saliscendi, senza respiro. Nelle prime battute c'è la salita di Prestieri al km 27, seguita da altri tratti parecchio mossi tra cui sottolineiamo il traguardo volante di Francavilla in Sinni. Dopo una fase senza tratti impegnativi, si torna a salire: 949m per raggiungere Viggiano e 1.405m a scalare la Montagna Grande di Viggiano, il vero punto nevralgico di giornata. Un GPM di seconda categoria da 6,6km con pendenze che toccano anche il 15% prima del finale con un piccolo strappo all'ingresso di Potenza, tutto in salita inclusi i 700m di rettilineo conclusivo.

I possibili favoriti per la Praia a Mare-Potenza: Ciccone difende la Maglia Rosa

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) in Maglia Rosa dovrà difendere la sua leadership su una tapa molto movimentata con tutta la squadra che dovrà scortarlo indenne lungo un percorso complicato e ricco di spunti per eventuali fughe di giornata. La classifica generale è cortissima e ogni sbaglio verrà pagato fortemente. Tutti i migliori si controlleranno, in caso di attacco da lontano di corridori lontani dai primi, ci sarà spazio per una gloria giornaliera.

Dove vedere la 5a tappa, Praia a Mare-Potenza, in diretta Tv e streaming

Tutta la Corsa Rosa troverà ampio spazio in chiaro grazie al servizio Rai. Facendo la spola tra Rai Sport e Rai 2 sarà possibile non perdersi nulla del Giro d'Italia 2026. Dopo la mattinata su Rai Sport, la Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, sempre in diretta, con "Giro in Diretta" fino alle 16:15 e "Giro all’Arrivo" immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ogni frazione fino al traguardo. Il tutto in contemporanea anche in streaming, su RaiPlay. Poi il palinsesto a pagamento, per abbonati, su Eurosport1, Discovery+ e HBO.