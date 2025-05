Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Morbegno-Cesano Maderno: orari TV, percorso e favoriti

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo le saette e i fulmini sul Mortirolo e sulle Motte della tappa di ieri oggi altra alta montagna per la 18a frazione del Giro d'Italia 2025, la Morbegno – Cesano Maderno di 144 chilometri e un dislivello da 1.800 metri. Diretta in chiaro sia in Tv sia in streaming sui canali Rai.

La tappa numero 18 della Corsa Rosa di ciclismo su strada di oggi giovedì 29 maggio rimane in Lombardia, percorrendo 144 km in cui potrà di nuovo capitare di tutto in classifica generale. Un percorso che darà un po'di respiro e che potrebbe essere caratterizzato da una probabile volata finale, l’ultima prima di Roma, anche se il percorso si presta a qualche possibile colpo di mano. Si parte da Morbegno, per poi arrivare a Cesano Maderno su un circuito finale è di circa 13 km. Se il finale non presenta problemi è nella prima parte che i continui saliscendi potrebbero regalare sorprese anche ben sapendo delle fatiche dei giorni precedenti.

Numero tappa: 18ª, Morbegno-Cesano Maderno

Orario partenza: ore 13:00

Orario arrivo: 17:00

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 144 km, 1.800 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 18ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Morbegno – Cesano Maderno

Una tappa "collinare" mossa nella prima parte con un dislivello complessivo da 1.800 metri e che potrebbe garantire sorprese nella prima parte. Tre i GPM: il primo è Parlasco (GPM 2, km 37,7 – lunghezza 7,6 km, altezza in cima 660 m, pendenza media 6.2%, pendenza massima 11%, dislivello 470 m), il secondo è Colle Balisio (GPM 3, km 54,5 – lunghezza 4,5 km, altezza in cima 725 m, pendenza media 4.1%, pendenza massima 9%, dislivello 175 m) e l'ultima di giornata il Ravellino (GPM 3, km 78 – lunghezza 8,9 km, altezza in cima 598 m, pendenza media 4.4%, pendenza massima 12%, dislivello 395 m). Poi lunga pianura, fino all'arrivo.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 18ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte da Morbegno alle 14:00 per poi arrivare a Cesano Maderno, alle porte di Milano attorno alle 17:00, per un Giro che resta interamente in Lombardia prima dell'acuto finale di domani. La prima parte si presta a fughe, con le salite del Colle Balisio e di Revellino, due GPM di terza categoria che potrebbero dare emozioni. Poi, una lunga pianura fino all'arrivo con il circuito finale che attende gli ultimi velocisti ancora in gara.

I favoriti della tappa di oggi

Riposo per i big, con lo sprint di giornata che attende i più veloci reduci dalle montagne. Qualche sortita ci sarà per uomini non in classifica ma tutto fa prevedere un arrivo in gruppo: Pedersen resta per forza di cose il favorito numero uno.