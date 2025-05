video suggerito

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Castel di Sangro-Tagliacozzo: orari TV, percorso e favoriti Prima tappa di montagna al Giro d’Italia e i nomi dei favoriti si fanno pesanti: Roglic, Ayuso, Pidcock, Ciccone. Una frazione da 168km e un dislivello di 3.500 metri con il primo GPM categoria 1 di questa edizione 108. Diretta in chiaro sui canali Rai in TV e in streaming. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Si va in montagna oggi venerdì 16 maggio, con la 7a tappa del Giro d'Italia 2025, la Castel di Sangro-Tagliacozzo, frazione da 168 chilometri e un dislivello da 3.500 metri. Si fa sul serio per la prima volta, lasciando le volate e gli arrivi di gruppo per il primo importante verdetto per i big in classifica generale. Diretta, in chiaro sulla Rai (Rai2 e Rai SportHD in TV, RaiPlay in streaming). Tra i favoriti di giornata, ecco i nomi grossi di Roglic, Ayuso e Ciccone.

Chi vuole provarci è il momento giusto, oltre ad essere il primo in questo Giro per pedalare in alta montagna. Lo è sin dalla partenza a Castel di Sango, per un arrivo ancor più complicato al traguardo di Tagliacozzo, dove ci sarà una salita che sarà anche il primo Gran Premio della Montagna di categoria 1 di questa 108ª edizione del Giro. In tutto saranno quattro le salite di questo tappone appenninico, due delle quali con pendenze che toccano il 14%.

Numero tappa: 7ª, Castel di Sangro-Tagliacozzo

Orario partenza: ore 12:50

Orario arrivo: 17:30

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 168 km, 3.500 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 7ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Castel di Sangro-Tagliacozzo

Subito dopo la partenza ecco la salita a Roccaraso, un GPM categoria 3, seguita da un'altra breve salita a Ruvisondoli. Dopo la lunga discesa, altri 4,5 km di scalata da Raiano fino al Monte Urano per un GPM di categoria 2, e una pendenza massima del 14%. La terza salita è la più lunga del percorso: 21,6 km (dal 3,6 al 9%) da Gagliano Aterno fino a Vado della Forcella, con in mezzo lo Chalet del Sirente. Poi ecco la salita finale con i chilometri finali in pendenze a doppia cifra (e picchi del 13%) tra curve e ampi tornanti che portano ai 200 m di rettilineo all'arrivo. In totale 168 chilometri e un dislivello totaler da 3.500 metri.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

7ª tappa del Giro d'Italia 2025 visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi, sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si scatta da Castel di Sangro, per andare subito in direzione Roccaraso per poi lasciare la Provincia di L'Aquila per entrare in quella di Chieti e per rientrare di nuovo a L'Aquila direzione Sulmona. Per non lasciarla più fino al traguardo, in salita, di Tagliacozzo. Start presto, alle 12:50 e arrivo non prima delle 17:30.

I favoriti della tappa di oggi

Tra i possibili favoriti per questa prima tappa montana eco i primi nomi "pesanti" del Team Red Bull – BORA – hansgrohe, chiamando all'appello proprio Primoz Roglic. Altri contendenti potrebbero essere corridori come Ayuso, Van Aert, Pidcock e Bernal. Per i colori italiani si attendono spunti da parte di Tiberi e Ciccone.