Giro d’Italia 2023, oggi la 21ª tappa Roma-Roma: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi domenica 28 maggio la 21ª tappa del Giro d’Italia 2023, Roma-Roma, di 153 km. Partenza prevista alle 12:30, diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. Dedicata agli sprinter reduci delle Alpi.

Oggi domenica 28 maggio si conclude il Giro d'Italia 2023 con l'ultima tappa in programma, la classica passerella finale con la Roma-Roma. Una frazione di 135 chilometri che si presta ad un dislivello minimo di 500 metri, nel circuito della Capitale.

I giochi sono stati già stabiliti dopo la cronoscalata sul Monte Lussari di ieri, con una tappa spettacolare che non ha lesinato momenti unici. Il trionfo di Primoz Roglic è stato epico, per la vittoria in sé e per come ha saputo reagire all'incidente di percorso che gli è capitato quando è saltata la catena. Oggi c'è la passerella in rosa e per le altre maglie conquistate nelle precedenti 21 frazioni, con la premiazione conclusiva che celebra i migliori di questa edizione.

Numero tappa: 21ª, Roma-Roma

Orario di partenza: 15:30

Orario di arrivo: 18:35

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza: 135 km

Dislivello: 500 metri

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZ

La 21ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Roma-Roma

Non c'è molto da dire visto che si tratta della classica tappa conclusiva di un lunghissimo Giro d'Italia di tre settimane caratterizzate da tantissimi fattori che hanno messo a durissima prova il gruppo. Maltempo, cadute, Covid, salite: tutto ha contribuito a vedere i reduci di questa edizione correre gli ultimi 135 chilometri totalmente pianeggianti per il classico sprint di chiusura.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Il circuito è quello attorno alla Città Eterna per il gran finale 2023. L'edizione 106 della corsa rosa avrà l'ultimo attorno alle 15:30 quando ci si appresterà al chilometro zero. Poi le solite 4/5 ore in sella per un finale previsto attorno alle 18:35

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

I velocisti rimasti, o meglio i reduci delle Alpi del maltempo e del Covid. Chi avrà gambe e fiato e sarà ben aiutato dalla propria squadra si giocherà il finale di Roma al classico sprint.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.