Giro d’Italia 2022, oggi si corre la tappa Ponte di Legno-Lavarone: percorso, orari e dove vederlo in TV La Corsa rosa continua il suo cammino verso la sua 21esima e ultima tappa. Questa volta sarà un percorso di montagna e si fermerà a Lavarone, in provincia di Trento. Si parte da Ponte de Legno alle 11:40 e si arriva Ad Aprica alle 17.00. Ecco l’altimetria e la programmazione degli orari nei punti dove passerà la scia rosa.

A cura di Enrico Scoccimarro

Il Giro d'Italia 2022 continua la sua scia e da l'inizio agli ultimi cinque appuntamenti fino al termine. Oggi mercoledì 25 maggio si tiene la 17esima tappa tra la Lombardia e il Trentino: la Ponte di Legno-Lavarone. Si tratta di una tappa di montagna ma con molta discesa, in particolare nella prima parte tra le valli di Sole e di Non. La tappa complessivamente sarà lunga 168 kilometri e avrà un dislivello di esattamente 3730 metri. La carovana rosa inizierà il proprio percorso in via D'Aola, nel piccolo comune di Ponte di Legno in provincia di Brescia, e si sposterà poi su Viale Venezia, prima di immettersi sulla SS. 42 verso Passo del Tonale. Per la natura del percorso della tappa, sono favoriti i velocisti, come Van Der Poel, Démare e Girmay. Ecco tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 14 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

Orario di partenza: 12.40

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: Ponte di Legno-Lavarone

Diretta Tv e streaming: Rai Sport, Rai Due, Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiPlay, Dazn

La tappa di oggi del Giro d'Italia, percorso e altimetria della Ponte di Legno-Lavarone

La tappa risulta divisa in due parti. Si parte in salita per un breve tratto verso il Passo del Tonale, dove poi inizierà una lunghissima discesa di oltre 70 kilometri attraverso le valli di Sole e di Non. Superato l’Adige, all'altezza di San Michele si scala la salita di Palù di Giovo, passando nella Valle di Mocheni per raggiungere Pergine Valsugana. Le due salite finali sono il Valico del Vetriolo, che però è lungo e pedalabile (7% medio circa) e la salita del Menador (Kaiserjägerstrasse) con tratti stretti, gallerie intagliate e pendenze sempre oltre il 10%. Una volta scollinato Monterovere, ai ciclisti attenderanno solo pochi chilometri ondulati fino all’arrivo. Ci sarà una discesa finale veloce e ampia, prima degli ultimi 700 metri tutti leggermente a salire. La linea di arrivo sarà sempre su asfalto.

Percorso e altimetria della tappa 17 del Giro d’Italia 2022

Giro d'Italia 2022, dove passa e a che ora

Il gruppo di corridori, una volta lasciata alle sue spalle Ponte di Legno, valicherà il Passo del Tonale intorno appena dopo le 13.00. A quel punto si troverà già in provincia di Trento: passerà da Dimaro circa mezz'ora dopo. Dopo la lunga discese, si prevede l'arrivo in salita a Giovo intorno alle 14.45. La scia rosa passerà poi da Passo del Vetriolo alle 16 inoltrate, fino ad arrivare al traguardi di Lavarone entro le 17.30.

Ponte di Legno: 12.40

Passo del Tonale: 13.02

Vermiglio: 13.15

Fucine: 13.20

Dimaro: 13.34

Malè: 13.39

Dermulo: 14.04

Mezzolombardo: 14.23

San Michele all'Adige: 14.28

Giovo: 14.43

Verla: 14.45

Cembra: 14.56

Lases: 15.11

Madrano: 15.22

Pergine Valsugana: 15.28

Passo del Vetriolo: 16.02

Levico Terme: 16.16

Caldonazzo: 16.21

Monterovere: 16.47

Gionghi: 16.54

Lavarone: 16.56

Il cronoprogramma della tappa Ponte di Legno–Lavarone del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia 2022 in TV

La Rai continuerà ad assicurare un'ottima copertura del Giro, suddivisa con una vasta programmazione "spezzettata": inizia su Rai Sport +HD con "Aspettando il Giro", poi la telecronaca passa su Rai 2 con "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo". Al termine della tappa, sarà quindi la volta di "Processo alla Tappa", mentre l'ultimo appuntamento della giornata è quello con "Arriva il Giro", su Rai Sport + HD. Tuttavia, se sei vuole assistere alla 17esima tappa del Giro d'Italia senza avere interruzioni, occorrerà essere abbonati a una piattaforma tra Eurosport, Discovery+, GCN+ o Dazn.