Giro d’Italia 2022, oggi la tappa 19 passa dalla Slovenia: percorso e orari TV della diretta Rai La 19esima e terzultima tappa del Giro d’Italia 2022 riparte dal Friuli-Venezia Giulia, supera il confine sloveno e rientra in Italia. Vediamo l’intero percorso impegnativo di montagna che i corridori dovranno affrontare, con tutti gli orari di passaggio.

Siamo giunti alla terzultima tappa di questa edizione numero 105 del Giro d'Italia: oggi, venerdì 27 maggio, è infatti in programma la 19esima tappe delle 21 totali. Il gruppo ripartirà da Marano Lagunare, piccolo comune del Friuli-Venezia Giulia che si affaccia proprio sulla laguna a cui da il proprio nome. Arriverà al Santuario di Castelmonte, a 618 metri verso le Alpi Giulie, a ridosso del confine con la Slovenia. Si tratta di un percorso di montagna pieno di insidie, con diverse salite nella seconda parte: la più lunga e ripida è quella del monte Kolovrat, in Slovenia. La carovana rosa infatti, partendo dal Friuli, passerà il confine nella seconda parte della tratta per poi ritornare in provincia di Udine. Complessivamente, la tappa è lunga 178 kilometri e presenta un dislivello di ben 3230 metri. I corridori, in partenza, percorreranno via Marano prima di immettersi nella SP.3 e proseguire verso nord. Ecco tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 14 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

Orario di partenza: 12:25

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte

Diretta Tv e streaming: Rai Sport, Rai Due, Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiPlay, Dazn

La tappa del 27 maggio del Giro d'Italia, percorso e altimetria della Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte

La tappa 19, piuttosto impegnativa, risale da Marano fino alle colline moreniche udinesi tra Fagagna e Majano. La scia rosa attraverserà quindi Buja e si raggiungerà le Prealpi Giulie: qui troveranno, con una salita breve ma abbastanza ripida, le Grotte di Villanova e poi il Passo di Tanamea. Si entrerà così in Slovenia attraverso il valico di Uccea che porta direttamente a Kobarid (Caporetto). Qui inizia il Monte Kolovrat: 10 kilometri praticamente col 10% di pendenza che si abbassa solo per un brevissimo tratto a metà salita. Segue, dopo il cortissimo Passo Solarie, un lungo falsopiano a scendere per il rientro in Italia. Questo tratto verrà percorso interamente dentro un bosco, caratterizzato dal susseguirsi ininterrotto di curve. Da Cividale del Friuli ecco l'ultima salita, di circa 7 km con una breve discesa dopo 2.5 kilometri, che porta al Santuario di Castelmonte dove è posto l’arrivo.

Percorso e altimetria della tappa 19 del Giro d’Italia 2022

Giro d'Italia 2022, dove passa e a che ora

Fatta eccezione per il breve tratto sloveno, l'intera tappa si svolgerà all'interno della provincia di Udine. Dopo la partenza, in programma alle 12.25, si prevede il passaggio a Buja intorno alle 13.45. La scia rosa transiterà poi da Villanova Grotte verso le 14.20 e giungerà al confine appena dopo le 15.00. Circa un'ora dopo, i ciclisti termineranno la salita più impegnativa toccando Kolovrat e scenderanno, rientrando in Italia e raggiungendo Cividale poco prima delle 17.00: a quel punto, la volata finale durerà circa 20 minuti fino al traguardo del Santuario.

Marano Lagunare: 12.25

Muzzana del Turgnano: 12.29

Castions di Strada: 12.45

Mortegliano: 12.51

Lestizza: 12.55

San Marco: 13.14

Fagagna: 13.24

Marano: 13.35

Buja: 13.43

Artegna: 13.49

Magnano in Riviera: 13.52

Tarcento: 13.58

Villanova Grotte: 14.16

Vedronza: 14.26

Passo di Tanamea: 14.49

Zaga (confine Slovenia): 15.06

Kobarid: 15.23

Livek: 15.40

Kolovrat: 15.56

Tribil Superiore: 16.13

Stregna: 16.19

Merso ddi Sopra: 16.27

Cividale del Friuli: 16.37

Carraria: 16.40

Santuario di Castelmonte: 16.57

Il cronoprogramma della tappa Marano Lagunare–Santuario di Castelmonte del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia 2022 in TV

La Rai coprirà come sempre l'intera tappa con programmi diversi e su più canali. Nel palinsesto troviamo prima di tutto "Aspettando il Giro", che andrà in onda 45 minuti prima della partenza su Rai Sport +HD. Successivamente la linea si sposta su Rai 2 con il racconto in telecronaca diviso fra "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo". Al termine della tappa si ritorna su Rai Sport con il consueto "Processo alla Tappa" e "Arriva il Giro". Tuttavia, per seguire l'intero evento senza nessuna interruzione, il Giro sarà trasmesso, per gli abbonati, anche su Eurosport, Discovery+, GCN+ o Dazn.