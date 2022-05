Giro d’Italia 2022, oggi la tappa 12 da Parma a Genova: percorso, orari e dove vederlo in diretta TV La tappa di oggi del Giro d’Italia passerà dall’Emilia Romagna alla Liguria, fermandosi proprio nel capoluogo Genova. Percorso appenninico impegnativo con alcune salite e una lunga discesa. Si parte da Parma alle ore 11.50. Ecco l’altimetria del percorso e dove passa la carovana rosa.

A cura di Enrico Scoccimarro

La tappa di oggi del Giro d’Italia da Parma a Genova: il percorso e gli orari

Il Giro D'Italia entra pienamente nella sua seconda metà. Oggi giovedì 16 maggio si corre infatti la dodicesima tappa, che partirà da Parma e arriverà a Genova. L'orario dello start è anticipato rispetto alle tappe degli scorsi giorni: la carovana rosa comincerà infatti a muoversi alle 11.50 per dirigersi subito sulla SS.62 verso Collecchio. I kilometri da percorrere lungo l'Appennino saranno in tutto 204: il primo tratto sarà in costante salita, previsti anche dei gran premi della montagna di terza categoria e saranno caratterizzati da alcune salite e una lunga discesa. Il Giro passerà anche da La Colletta e Rivarolo. Sarà ancora Lopez a vestire la maglia rosa (la tappa 11 di ieri è stata vinta da Dainese). Ecco tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 12 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

Il percorso della tappa 12 del Giro d'Italia 2022 da Parma a Genova

Questa tappa appenninica presenta un percorso piuttosto impegnativo. Dopo aver lasciato Parma, i ciclisti troveranno una salita costante ma con pendenze molto dolci lungo la valle del Taro fino ai piedi del Passo del Bocco: si tratta di una salita di bassa difficoltà che immette in Liguria. Poi inizierà una lunga discesa impegnativa fino a Carasco, dove si risale la val Fontanabuona. A quel puntosi affronteranno altre due salite: La Colletta di Boasi e il Valico di Trensasco. Si entrerà così a Genova, percorrendo l’autostrada e il nuovo Ponte di San Giorgio, prima di entrare nell’abitato per gli ultimi kilometri.

Questi inizieranno nel momento dell'uscita di Genova Ovest dopo il ponte dell'imbocco della Sopraelevata Aldo Moro, che porta fino ai 2 km dall’arrivo. Gli ultimi 2 kilometri presentano una curva sola e sono tutti in leggerissima ascesa. I rettilinei sono comunque ampi e ben pavimentati. Infine la retta finale su asfalto ha una pendenza di circa il 2%.

Percorso e altimetria della tappa 12 del Giro d’Italia 2022

Gli orari del Giro d'Italia oggi: a che ora parte da Parma e quando arriva a Genova

Dopo la partenza, fissata alle 11.50, i corridori pedaleranno verso Borgo Val di Taro, dove transiteranno verso le 13.30, per poi entrare in Liguria toccando come primo punto Passo del Bocco circa un'ora dopo. Il gruppo proseguirà la traversata orizzontale della regione e passerà dal Valico di Trensasco verso le 16.30. La carovana percorrerà ponte San Giorgio poco prima delle 17.00 e terminerà la sua corsa nel centro cittadino di Genova prima delle 17.30.

Parma: 11.50

Collecchio: 12.12

Fornovo Val di Taro: 12.28

Solignano: 12.49

Ostia Parmense: 13.12

Borgo Val di Taro: 13.24

Bertorella: 13.33

Compiano: 13.41

Bedonia: 13.45

Pontestrambo: 14.00

Santa Maria del Taro: 14.14

Passo del Bocco: 14.23

San Siro Foce 14.34

Borgonovo Ligure: 14.42

Carasco: 14.49

Calvari: 14.59

Cicagna: 15.07

Ferrada: 15.11

Gattorna: 15.15

Ferriere: 15.21

La Colletta: 15.43

Bargagli: 15.50

Cavassolo: 15.57

San Gottardo: 16.04

Valico di Trensasco: 16.17

Piccarello: 16.22

San Biagio: 16.29

Rivarolo: 16.34

Ponte San Giorgio: 16.42

Genova: 16.55

Il cronoprogramma di oggi della tappa Parma–Genova del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia 2022 oggi in TV

La Rai trasmetterà la diretta in chiaro della Corsa Rosa, spezzettandola con una diversa programmazione: partirà con "Aspettando il Giro" su Rai Sport +HD, mentre dalle 14:00 inizia la telecronaca su Rai 2 con "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo". Infine, al termine della corsa ci sarà il "Processo alla Tappa" e come ultimo programma del palinsesto alle 20, su Rai Sport + HD, troviamo "Arriva il Giro". Per guardare tuttavia la tappa in maniera integrale e senza nessuna interruzione, occorrerà essere abbonati ad almeno una delle piattaforme Eurosport, Discovery+ e GCN+.