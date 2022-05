Giro d’Italia 2022, la tappa di oggi è la Salò-Aprica: percorso e orari TV della diretta sulla Rai La Corsa Rosa riparte sulle rive del Lago di Garda per proseguire in un percorso alpino molto tortuoso, lungo e faticoso. 202 kilometri per 5 mila metri di dislivello. Si parte da Salò alle 11:00 e si arriva Ad Aprica alle 17.00. Ecco l’altimetria e la programmazione degli orari nei punti dove passerà la carovana rosa.

Dopo un giorno di pausa, il Giro d'Italia 2022 riparte oggi martedì 24 maggio per la sua 16esima tappa che segna l'inizio dell'ultima settimana: la corsa rosa infatti non si fermerà più fino a domenica, giorno di chiusura con la tappa veronese. La carovana rosa questa volta partirà da Salò, sulle rive del Lago di Garda, e arriverà ad Aprica, in provincia di Sondrio. La tappa risulta lunga e impegnativa – 202 kilometri – con alcune salite ripide e discese veloci, per un dislivello totale di oltre 5 mila metri. Il gruppo, in partenza, percorrerà via Garibaldi per entrare poi sulla SS.45 bis e risalire nel percorso alpino. I ciclisti verso la fine della tappa toccheranno Passo del Mortirolo e passeranno il Valico di Santa Cristina. L'ultima tappa, domenica, ha visto trionfare l'azzurro Giulio Ciccone, ma la classifica maglie vede in rosa ancora l'ecuadoriano Richard Carapaz. Ecco tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 14 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

Orario di partenza: 11:15

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: Salò-Aprica

Diretta Tv e streaming: Rai Sport, Rai Due, Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiPlay, Dazn

La tappa di oggi del Giro d'Italia, percorso e altimetria della Salò-Aprica

La lunga tappa è alpina e presenta molto dislivello. Si parte già in salita in Valsabbia fino alla prima asperità del Goletto di Cadino: poi arriva una discesa in Val Camonica e una risalita fino a Edolo. Si scala quindi il Passo del Mortirolo su una strada che diventa stretta e ripida a 3 kilometri della vetta. Sempre con queste caratteristiche anche la discesa molto impegnativa che affronterà il gruppo. Dopo il tratto pianeggiante si affronta la salita di Teglio, e la seguente discesa veloce su Tresenda per affrontare la salita finale del Valico di Santa Cristina, inizialmente larga e poi sempre giù stretta. La salita si snoda infatti a tornanti dentro il bosco con pendenze abbastanza elevate e una carreggiata ridotta. Entrati nel tratto finale, i corridori dovranno stringere i denti e impiegare tutte le loro rimanenti energie perché la strada sale costantemente attorno al 3% fino alla linea di arrivo.

Percorso e altimetria della tappa 16 del Giro d’Italia 2022

Giro d'Italia 2022, dove passa e a che ora

La scia rosa passerà da Goletto di carino, dopo circa 60 kilometri percorsi, quando saranno appena passate le 13.00. Il paggaggio da Edolo è invece previsto intorno alle 14.15, mentre quello dal Passo del Mortirolo circa un'ora dopo. Una volta lasciato quest'ultimo alle spalle, la carovana sarà entrata in provincia di Sondrio e, prima di arrivare alla linea del traguardo verso le 17.15, toccherà anche Teglio intorno alle 16.15 e il valico di Santa Cristina verso le 17.00.

Salò: 11.15

Sabbio Chiese: 11.23

Nozza: 11.32

Idro: 11.43

Bagolino: 12.10

Val Donizzo: 12.31

Goletto di Gaver: 12.53

Goletto di Cadino: 13.00

Breno: 13.27

Capo di Ponte: 13.40

Cedegolo: 13.48

Malonno: 13.58

Edolo: 14.11

Monno: 14.27

Passo del Mortirolo: 14.57

Grosio: 15.14

Mazzo di Valtellina: 15.22

Lovero: 15.26

Tirano: 15.34

Bianzone: 15.40

Teglia: 15.56

Tresenda: 16.08

Valico di Santa Cristina: 16.42

San Pietro: 16.47

Aprica: 16:49

Il cronoprogramma della tappa Salò–Aprica del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia 2022 in TV

Rai ancora protagonista per la trasmissione dell'intera Corsa Rosa, in chiaro e in diretta, ma divisa con diversi programmi: su Rai Sport +HD ci sarà "Aspettando il Giro", poi la telecronaca su Rai 2 di "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo". Una volta tagliato il traguardo, sarà la volta di "Processo alla Tappa", mentre l'ultimo appuntamento della giornata è quello con Arriva il Giro", su Rai Sport + HD. Per guardare tutta la tappa in maniera integrale e senza interruzioni, occorrerà essere abbonati ad una piattaforma come Eurosport, Discovery+, GCN+ o Dazn.