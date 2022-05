Giro d’Italia 2022, la tappa di oggi è la Sanremo-Cuneo: percorso, orari e dove vederlo in diretta TV sulla Rai Il Giro d’Italia è alla sua tredicesima tappa che parte da Sanremo e arriva a Cuneo: 150 i km da percorrere. L’orario di partenza è fissato alle 13:20. Il percorso della tappa ha difficoltà media: una sola salita a Colle di Nava e il gpm di Sn Michele di Mondovì. Ecco i dettagli su percorso, altimetria e dove vedere la carovana rosa in diretta TV. Favorito Van de Poel.

A cura di Enrico Scoccimarro

Il Giro d'Italia, oggi venerdì 20 maggio, giunge alla sua tredicesima tappa che si terrà tra la Liguria e il Piemonte: il percorso partirà da Sanremo alle 13:20 e arriverà a Cuneo verso le 17:15. Rispetto alla tappa di ieri – vinta dall'azzurro Oldani -, il percorso di oggi ha una difficoltà media ma non mancano insidie: dopo un inizio pianeggiante, la carovana rosa dovrò affrontare la salita del Colle di Nava, un gpm di terza categoria a pendenza media prima di imbattersi nello sprint di San Michele di Mondovì. Favorito per la vittoria è Mathieu Van der Poel considerata l'assenza di Girmay, costretto al ritiro. Complessivamente, i kilometri da percorrere sono 150. Il Giro passerà poi anche da Ormea, Garessio e Mondovì. Di seguito tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 13 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

La tappa di oggi del Giro d'Italia, il percorso e la mappa di Sanremo-Cuneo

Il percorso di questa tappa non è molto complicato e sarà faticoso solo in alcuni tratti. Prevede infatti una sola salita, ovvero il Colle di Nava, nella sua parte iniziale. Ci sarà poi un lungo attraversamento della pianura cuneese, mentre lungo il Colle di Nava si superano diverse gallerie illuminate e tutte in salita. Una volta entrati in pianura rci sono comunque da segnalare gli ostacoli al traffico cittadini. Gli ultimi kilometri si percorreranno all’interno della città di Cuneo. La carovana rosa supererà alcune rotatorie su strade molto larghe, ben pavimentate e rettilinee nella prima parte. Una volta entrati nel centro storico, i ciclisti percorreranno 800 metri in pavé che portano dentro l’ultimo kilometro. Il rettilineo di arrivo è su asfalto e in leggera discesa, con pendenza media di circa 2.5%.

Altimetria e percorso della tappa 13 del giro d’Italia

Gli orari del Giro d'Italia oggi: a che ora parte e dove passa

Per quanto riguarda gli orari, la carovana rosa passerà da Imperia alle 14.00, per poi virare a sinistra e proseguire verso nord alla rotta del Colle di Nava dove arriveranno circa un'ora dopo. Questo passaggio segnerà la fine della Liguria e l'ingresso in Piemonte, nella provincia di Cuneo, dove il primo comune abitato sarà Ormea, in cui i corridori passeranno intorno alle 15.15, per poi proseguire per Mondovì, dove transiteranno verso le 16.30, e arrivare al traguardo dentro Cuneo a partire dalle 17.04.

Sanremo : 13.20

Arma di maggio: 13.28

San Lorenzo a Mare: 13.38

Imperia: 14.00

Pontedassio: 14.10

Chiusavecchia: 14.16

Pieve di Teco: 14.35

Pornassio: 14:49

Colle di Nava: 15.01

Ormea: 15.13

Garessio: 15.27

Bagnasco: 15:42

Ceva: 15.55

Lesegno: 16.04

San Michele di Mondovì: 16.13

Santuario di Vicoforte: 16.19

Mondovì: 16.27

Sant'Anna Avagnina: 16.32

Beinette: 16.50

Tetto Garetto: 16.58

Cuneo: 17.04

Il cronoprogramma della tappa Sanremo–Cuneo del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia 2022 in TV: gli orari della diretta su Rai

Rai ancora grande casa del Giro d'Italia con una vasta programmazione. Si inizia con "Aspettando il Giro" su Rai Sport +HD. A partire dalle 14:00, si passa su Rai 2 per la telecronaca del "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo". Infine, al termine della corsa ci sarà il consueto "Processo alla Tappa" e alle 20, su Rai Sport + HD, "Arriva il Giro". Tuttavia, per assistere alla tappa integralmente e senza nessuna interruzione, anche questa è disponibile, per gli abbonati, sulle piattaforme Eurosport, Discovery+ e GCN+.

Gli orari TV del Giro d'Italia 2022 su Rai e Rai Play: