Geraint Thomas ha provato a stringere i denti, ma alla fine si è dovuto arrendere al troppo dolore. Il ciclista britannico del team Ineos Grenadiers due volte oro olimpico e tre volte campione mondiale nell'inseguimento a squadre si è ritirato ufficialmente dal Giro d'Italia 2020. La notizia è arrivata pochi minuti fa, con il vincitore del Tour de France 2018 che ha alzato bandiera bianca dopo la terribile caduta nella terza tappa, causata da una borraccia finita sul basolato.

Geraint Thomas, terribile caduta causata da una borraccia al Giro d'Italia 2020

La terza tappa del Giro d'Italia è stata dunque contraddistinta purtroppo dalla caduta di Geraint Thomas, uno dei grandi favoriti. Durante l'avvicinamento al chilometro zero, il ciclista britannico che era in gruppo ha dovuto fare i conti con una borraccia lanciata da un collega sulla pavimentazione stradale. Purtroppo l'oggetto è finito proprio sotto la ruota anteriore della bici di Thomas che ha perso l'equilibrio e dopo aver tentato inutilmente di mantenere la rotta è finito per cadere a pochi metri da un muro. Uno schianto fortissimo per il capitano della squadra in cui milita anche Filippo Ganna che è stato prontamente soccorso sia da alcuni spettatori e poi dalla sua ammiraglia.

Geraint Thomas costretto al ritiro dal Giro d'Italia

Rimessosi in sella è comunque riuscito a portare a termine la gara, pagando le conseguenze dell'incidente e arrivando sul traguardo con un notevole ritardo. Nonostante le ferite, e il violento colpo al fianco e all'anca, Thomas a caldo non ha accusato eccessivamente il dolore inizialmente, ma nelle ore successive la situazione è cambiata. Questa mattina di comune accordo con il suo Team è arrivata la decisione di abbandonare il Giro d'Italia. Una vera e propria disdetta dunque per un atleta che anche nel 2017 dopo un contatto con una moto si rese protagonista di una violenta caduta che lo spinse ad abbandonare la Corsa in rosa. Dopo Miguel Angel Lopez, altra pesante defezione per questa particolare edizione del Giro.