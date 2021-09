Gesto dell’ombrello all’arrivo, Evenepoel frustrato da Colbrelli: “Vincono sempre gli italiani” Al termine della gara degli Europei di ciclismo su strada che ha visto vincere l’italiano Sonny Colbrelli, il belga Remcoe Evenepoel, giunto secondo e battuto in volata, si è infuriato con Colbrelli e gli ha fatto il gesto dell’ombrello. Nelle interviste post-corsa ha detto: “Volevo vincere, ho perso per un metro, è difficile da accettare. Negli ultimi anni hanno vinto solo gli italiani”.

A cura di Alessio Morra

Sonny Colbrelli ha vinto gli Europei di ciclismo, ha trionfato nella gara su strada. L'atleta di Desenzano sul Grado in volata ha battuto il fortissimo belga Evenepoel. Un grande successo per Colbrelli, che lo scorso 20 giugno era diventato campione italiano e che ha colto il successo più importante della sua carriera. Un trionfo per l'Italia, che per il quarto anno consecutivo ha vinto gli Europei di ciclismo su strada. E questa vittoria si aggiunge a quelle di questa magica estate, iniziata con gli Europei di calcio e proseguite con le 40 medaglie alle Olimpiadi e le 69 alle Paralimpiadi e anche con il meraviglioso oro della nazionale femminile di pallavolo.

Colbrelli ha vinto, piegando Remco Evenepoel, uno dei grandi favoriti, che non ha preso affatto bene il successo dell'italiano e il suo secondo posto. E dopo il traguardo quando scende dalla sua bicicletta fa il gesto dell'ombrello all'azzurro, salvo successivamente congratularsi con Colbrelli sul podio.

Dopo la gara di Trento e la medaglia d'argento ottenuta, Evenepoel, parlando con i media, si è comunque lamentato dell'italiano. Il belga si è detto infastidito perché i due sono andati in fuga assieme ed è stato Evenepoel a tirare in larga parte, più stanco è stato poi beffato in volata. Il ventunenne talento belga, che ha già vinto tante medaglie importanti da professionista nonostante la giovane età, ai media del suo paese ha parlato della sua gara e ha ribadito che l'Italia domina agli Europei di ciclismo:

