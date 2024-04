Follia all’Amstel Gold Race: dietro la curva spunta un tifoso in mezzo alla strada, impatto sfiorato

video suggerito

Nella parte decisiva dell'Amstel Gold Race, dove si decide il primo momento del trittico delle Ardenne 2024, si è sfiorato il più incredibile degli incidenti. Tre corridori in fuga, sul gruppo principale con tutti i migliori presenti insieme a van der Poel che sta attendendo i chilometri finali per sferrare il proprio attacco. Ma a impensierire i battistrada non è il plotone che insegue bensì un tifoso, impavido e scellerato che dietro ad una curva a gomito decide di attraversare, pochi istanti prima del passaggio dei tre.

La sicurezza innanzitutto, poi ci pensa la scelleratezza di un tifoso a scombinare tutto e a far ritornare a parlare dei rischi che i ciclisti devono affrontare lungo i tracciati. Così capita che alla Amstel Gold Race, classica olandese, i tre di testa che stanno animando la corsa, Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Mikkel Honore (EF Education – EasyPost) e Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) proprion nel momento in cui la gara entra nel momento decisivo, hanno rischiato di vedere tutto vanificarsi: dopo una curva a gomito con la carreggiata che si restringe per l'inizio dei muri in salita, è spuntato un tifoso in mezzo alla carreggiata che ha attraversato precedendo di qualche istante il terzetto.

Non è accaduto nulla ma solamente per caso, perché lo spettatore non poteva vedere l'arrivo dei ciclisti e i tre non potevano di certo aspettarsi di trovare qualcuno in mezzo alla strada concentrati a intraprendere le prime decisive salite. Solo un secondo o poco più fortuitamente ha evitato il peggio, in una gara che ha vissuto una giornata già abbastanza difficile. La corsa maschile infatti ha dovuto subire un cambiamento di tracciato per un incidente avvenuto in quella femminile, e nella prima parte di corsa non sono mancate le cadute e gli incidenti, anch'essi, fortunatamente, senza gravi conseguenze.