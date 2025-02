video suggerito

Fantozziana beffa al Tour d’Algeria: vince 7 tappe sulle 10 in programma, ma non sale nemmeno sul podio Al Tour d’Algeria si è consumato il più assurdo epilogo della storia moderna del ciclismo: Yacine Hamza, che ha vinto le prime 5 tappe per poi trionfare in altre due e prendersi altri due secondi posti nelle 10 in programma non è riuscito nemmeno ad arrivare sul podio in classifica finale. Ad Hamza Amari è bastato un semplice 3° posto per prendersi tutto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Il nome di Yacine Hamza rischia di entrare nella storia del ciclismo mondiale come il corridore più sfortunato di sempre: al Tour d'Algeria si è imposto in ben 7 tappe sulle 10 in programma, tagliando il traguardo come secondo in altre due occasioni. Eppure, alla fine, non è riuscito a imporsi in classifica generale malgrado una prestazione di assoluto dominio nella corsa a tappe, beffato dal connazionale e compagno di squadra Hamza Amari cui è bastato un solo 3° posto per poter trionfare.

Il massimo risultato con il minimo sforzo, contro la massima delle imprese e il nulla. L'ultimo Tour di Algeria edizione 2025 ha scritto una pagina che rasenta l'assurdo in tutta la storia del ciclismo moderno: un corridore ha corso la gara perfetta, riuscendo ad arrivare al traguardo per ben 7 volte sulle 10 in programma. In altre due occasioni si è piazzato secondo. Eppure in classifica generale non è riuscito ad imporsi, concludendo mestamente con un fantozziano quarto posto, ai piedi del podio finale.

Il dominio di Hamza al Tour d'Algeria: 5 vittorie nelle prime 5 tappe

Com'è stato possibile? A guardare i dati appare inverosimile con il corridore della squadra ciclistica continentale Madar Pro Cycling Team che ha iniziato il Tour letteralmente dominando con cinque vittorie di tappa consecutive. Che lo hanno proiettato in vetta alla classifica generale, facendogli pregustare un successo più che meritato. Invece, la meglio ad Algeri l'ha avuta il compagno di squadra e quasi omonimo, Hamza Amari che si è limitato per tutta la durata della gara a stare a ruota del connazionale, riducendo ai minimi i distacchi. Per poi piazzare la zampata vincente nella penultima tappa.

La beffa di Amari: il terzo posto gli vale la vittoria in classifica generale

Amari è riuscito a compiere l'atroce beffa senza nemmeno vincere: nella 9a tappa, in cui Hamza ha perso la corsa, ha preso parte alla fuga finale a tre ma si è fatto superare dall'algerino Youcef Reguigui e dal belga Rutger Wouters, arrivando semplicemente terzo. Un risultato sufficiente per scalzare l'imbattibile Hamza dalla posizione di leader in classifica generale: quest'ultimo ha infatti vinto lo sprint del gruppo, ma cumulando mezzo minuto di ritardo rispetto ai fuggitivi e perdendo così per soli 28 secondi la posizione di leader della classifica e il podio finale.