Evenepoel commuove Ngonge con un videomessaggio: "Sei un orgoglio, era ciò che sognavamo da bambini" Cyril Ngonge, attaccante del Belgio e del Napoli, è stato raggiunto da un messaggio a sorpresa durante una intervista sulla sua esperienza italiana: in video, Remco Evenepoel, doppio oro olimpico nel ciclismo su strada e suo connazionale e coetaneo. Con cui hanno condiviso l'esperienza nelle giovanili dell'Anderlecht dove nacque una amicizia fraterna: "Straordinario vederti realizzare i tuoi sogni"

Remco Evenepoel non è semplicemente un campionissimo di ciclismo, doppio oro olimpico a Parigi sia a cronometro che in linea oltre ad uno dei migliori e capace di contendere lo scettro a Tadej Pogacar nell'ultima satagione appena conclusasi con l'apoteosi dello sloveno. Il 24enne belga è stato anche un ottimo calciatore, sport che ha lasciato dopo una lunga trafila tra le giovanili dell'Anderlecht che gli ha permesso di incrociare altri giocatori e tessere con alcuni di loro un legame che è andato ben oltre le carriere sportive differenti. Tra questi, brilla il rapporto con Cyril Ngonge, attaccante del Belgio e del Napoli, al quale ha voluto regalare una sorpresa: un video messaggio in cui ha ribadito il profondo legame che lega i due, con l'evidente emozione di Ngonge: "Ti sego sempre, sono estremamente orgoglioso di te"

Il video messaggio di Evenepoel all'amico Ngonge

Una normalissima intervista ai media del proprio Paese si è trasformata per qualche minuto in un vero e proprio tuffi di ricordi ed affetti per Cyril Ngonge, attaccante della Nazionale belga e del Napoli capolista di Antonio Conte. Complice, Remo Evenepoel, suo connazionale, coetaneo e soprattutto grandissimo amico dai tempi in cui il doppio oro olimpico di ciclismo calcava i campi di calcio: "Ciao, Cirilou! Come stai? Sto inviando questo messaggio solo per dirti che sono estremamente orgoglioso di te" ha detto Evenepoel in videochiamata durante una intervista della RTBF a Ngonge. "Brindiamo alle tue grandi prestazioni con il Napoli e con i Red Devils. Queste sono cose che sognavamo insieme da bambini e sono felice di vederti realizzare i tuoi sogni d'infanzia. Spero di rivederti molto presto. Forse in Italia? Ad esempio, quando ho una corsa nelle vicinanze…. Oppure verrò a vedere una delle tue partite. Saluta anche la tua famiglia. Penso che anche loro siano molto orgogliosi di te, proprio come tutta la mia"

L'emozione di Ngonge per il saluto di Evenepoel

Ovvia l'emozione di Ngonge per la sorpresa e inaspettata videochiamata di Evenepoel. Dopotutto i due si conoscono da sempre, entrambi del 2000, nati a una ventina di chilometri l'uno dall'altro nei pressi di Bruxelles e con la medesima passione giovanile, il calcio. Che ha lasciato in eredità una amicizia eterna: "Incredibile, incredibile! Questo video libera molte emozioni… Remco ha significato molto per me. Eravamo quasi sempre in squadra insieme, finché lui non è passato alle giovanili del PSV. Da bambino, a volte passava la notte con me e io passavo la notte con lui. Quindi sono vicinissimo anche ai suoi genitori".

"È un messaggio che mi tocca moltissimo ed è straordinario sapere che mi segue ancora, come io seguo lui" ha continuato il 24enne giocatore del Napoli. "Inoltre mi fa molto piacere vedere cosa sta facendo nel ciclismo. Il modo in cui sta cambiando lo sport e sta diventando uno dei più grandi corridori… Aveva già quella forza mentale quando era ancora un giocatore di calcio ma raggiungere questo obiettivo in un altro sport non ha precedenti. Non posso che rispettare questo grande campione e gentiluomo: è più che benvenuto nella mia famiglia. Spero che venga per una partita, della Nazionale belga o del Napoli".

La carriera di Evenepoel nel calcio prima di scegliere il ciclismo

Remo Evenepoel ha intrapreso la carriera ciclistica nel 2017 ma prima si era cimentato nel mondo del calcio, sua altra grande passione in cui si era distinto prima nelle giovanili dell'Anderlecht, poi in quelle del PSV. E proprio nella sua primissima esperienza, nel 2011 aveva conosciuto il suo coetaneo Ngonge con cui ha stretto una incredibile amicizia, ancor oggi più che salda malgrado la carriera calcistica di Evenepoel si interruppe nel 2016 quando decise di cimentarsi, con straordinari successi, nel ciclismo.