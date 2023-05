Davide Bais trionfa al Giro d’Italia a Campo Imperatore e Alberto Contador impazzisce in diretta TV A Campo Imperatore ha trionfato l’italiano Davide Bais, al suo primo successo da professionista. Una vittoria per la Eolo-Kometa, team neo Pro dal 2021 e tutto italiano, fondato da Ivan Basso e Alberto Contador. Che davanti alla vittoria di Bais è esploso in diretta TV.

A cura di Alessio Pediglieri

Davide Bais ha trionfato sul Gran sasso con una imperiosa cavalcata che lo ha consacrato vincitore della settima tappa del Giro d'Italia 2023. Un successo maturato dopo una incredibile fuga di oltre 200 chilometri e uno sprint nei metri finali che ha regolato i due compagni di avventura, Vacek e Petilli. Si tratta del primo successo in assoluto da professionista con la Eolo-Kometa che ha fatto esplodere una pazzesca esultanza in diretta TV di Alberto Contador, storico campione spagnolo, che ha fondato e gestisce la squadra italiana Eolo-Kometa.

Per Bais un successo che mai potrà dimenticare in una di quelle tappe che scrivono la storia della corsa in rosa e che resta per sempre, la Capua-Capo Imperatore, la prima tappa di montagna dell'edizione 2023 che ha lasciato sui pedali big e favoriti e ha permesso al giovane della Eolo-Kometa di prendersi la meritatissima vittoria sul Gran Sasso. Frutto di una fuga incredibile durata oltre 200 chilometri con altri tre compagni di avventura poi diventati due e infine arrivando all'arrivo a oltre 2100 metri, da solo. La prima vittoria in assoluto per Bais nel mondo dei professionisti, dove corre solamente dal 2021. Ma anche un successo del neo Team, tutto italiano, Eolo-Kometa.

La squadra è stata creata da una idea di due ex campioni della bicicletta, l'italiano Ivan Basso e lo spagnolo Alberto Contador. Nel settembre 2020 hanno fondato il marchio di biciclette Aurum e poi, sempre insieme hanno costituito la squadra italiana Eolo-Kometa. Il team era inizialmente nato nel 2018 come cantera della Trek-Segafredo, poi il salto di qualità: dal 2021 si è trasformata in una formazione ProTeam. E adesso il grande successo al Giro d'Italia durante il quale, "el pistolero" ha dato sfoggio di tutta la sua esultanza e passione in diretta TV

Per la televisione spagnola che stava seguendo la tappa del Giro d'Italia c'era anche Alberto Contador in diretta nello studio, inquadrato dalle telecamere e così, quanto avvenuto nei momenti conclusivi della tappa è diventato subito virale. Mentre Bais staccava Vacel e Petilli e si involava a vincere il suo primo grande traguardo, Contador non ha trattenuto l'esultanza: pugni, salti, grida, mani al cielo. Impazzito letteralmente, ancor più di quanto non faceva quando era lui a tagliare per primo il traguardo in sella alla bici.