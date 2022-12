Contador operato su tutto il corpo: dovevano rimuovere un tumore, ne hanno trovati 100 Alberto Contador, ciclista spagnolo pluri-vincitore di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, ha annunciato di aver subito un’operazione nella quale gli sono stati tolti 100 lipomi: “Sono stato al negozio di riparazioni. Avevo bisogno di rimuovere qualche lipoma ed è venuto fuori che ne avevo oltre 100”.

A cura di Alessio Morra

Alberto Contador torna in prima pagina, ma stavolta per qualcosa di poco piacevole. Perché l'ex ciclista spagnolo, uno dei più grandi della storia delle due ruote, ha fatto sapere con un post sui social network, di essere stato sottoposto a una delicata operazione nella quale gli sono stati tolti 100 lipomi, che sono dei tumori benigni.

Il nome di Contador è uno dei più illustri del ciclismo. Solo sette ciclisti sono stati capaci di vincere tutte e tre le grandi corse a tappe (Giro d'Italia, Tour de France e Vuleta) e solo due hanno trionfato in queste competizioni per almeno due volte (l'altro è il francese Bernard Hinault). Lo spagnolo, che ha lasciato il ciclismo nel 2017, ha molto seguito sui social dove ha mostrato, in un post, i segni di una delicatissima operazione chirurgica.

Il video che ha postato il ciclismo è un pugno allo stomaco. Perché si vede il ciclista quasi completamente fasciato mentre mostra le conseguenze dell'operazione e nel video a corredo ha scritto: "Ieri sono passato in officina per una revisione. Avevo dei lipomi da rimuovere, ma ho aspettato così tanto che sono diventati più di 100. Dovrò fermarmi per un po'. Passerà un mese, poi tornerò in sella alla mia bici". In un secondo video lo spagnolo si mostra mentre è in piedi e cerca così anche di rassicurare i suoi fan.

Contador, che ha vinto il Giro d'Italia nel 2008 e nel 2015, il Tour de France nel 2007 e 2009 e la Vuelta nel 2008, 2012 e 2014, quando si è operato non sapeva di dover togliere addirittura 100 lipomi. I lipomi sono la forma più comune di tumore benigno del tessuto adiposo, i lipomi sono grumi di grasso a crescita lenta che compaiono sotto la pelle, nel tessuto sottocutaneo. Questi grumi possono apparire ovunque sul corpo. L'ereditarietà è un fattore importante nella comparsa dei lipomi.