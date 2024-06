video suggerito

Clamoroso ai campionati italiani: Longo Borghini vince la crono, poi le tolgono la vittoria tricolore Campionati italiani di ciclismo nel caos per la prova femminile a cronometro: Elisa Longo Borghini vince per soli 99 centesimi (ottavo titolo, il 5° consecutivo) ma la giuria le sfila la maglia tricolore penalizzandola per aver sfruttato una scia di una ammiraglia. Così diventa campionessa italiana la 23enne Vittoria Guazzini.

A cura di Alessio Pediglieri

La prova a cronometro per l'elite femminile ai Campionati italiani che si sono svolti a Grosseto mercoledì 20 giugno ha dell'incredibile. Sia per la prestazione mostrata dalle atlete in gara, con un finale al cardiopalma giocato sul filo dei centesimi, sia per l'intervento della giuria che ha sancito la nuova campionessa italiana a tavolino. Al traguardo, infatti, è piombata per prima Elisa Longo Borghini precedendo di soli 95 centesimi Vittoria Guazzini, ma alla fine è stata penalizzata di 20 secondi per aver tratto vantaggio da una ammiraglia.

Così come è capitato per la straordinaria conferma di Filippo Ganna nella prova maschile, per Longo Borghini sarebbe stato l'ennesimo assolo, una ulteriore prova di essere la migliore ciclista italiana dell'ultimo decennio. Alla prova contro il tempo aveva di fatto superato tutte le proprie avversarie, tagliando il traguardo per prima, conquistando quello che doveva essere il suo ottavo titolo a cronometro nazionale, il quinto consecutivo. E invece, alla gioia iniziale è seguita un'amarezza enorme per una squalifica che sa di beffa.

La classifica ufficiale della crono femminile ai Campionati Italiani dopo la decisione della giuria

La decisione della giuria: Longo Borghini aiutata dalla scia dell'ammiraglia

La vittoria c'è stata, anche la classica esultanza e i festeggiamenti. Poi, la beffa. Dopo la conclusione della prova a cronometro di Grosseto, valida per assegnare il titolo tricolore femminile 2024, la giuria si è riunita. Sotto analisi c'era proprio la prova di Elisa Longo Borghini che è stata alla fine penalizzata e di conseguenza declassata in classifica al secondo posto.

La prova di Longo Borghini è stata giudicata punibile per aver sfruttato, senza volontarietà, la scia della propria ammiraglia della Lidl-Trek che non ha rispettato la distanza da regolamento di almeno 25 metri. Un vantaggio che è stato fatale, togliendole 20 secondi e sfilandole la maglia tricolore, con un amarissimo secondo posto mentre è salita la gioia incontenibile della 23enne neo campionessa d'Italia Vittoria Guazzini.

La prova a cronometro: Vittoria Guazzini neo campionessa italiana

L'ottavo titolo nazionale a cronometro, il quinto consecutivo, per Elisa Longo Borghini era stato conquistato con una crono ancora una volta migliore di tutte. Si è decisa per un secondo in quel di Grosseto, sui 23,2 chilometri percorsi alla media di 47.726 km/h per la fenomenale capitana della Lidl-Trek che sperava di vestire tricolore, anno dopo anno, mettendo tutte le altre avversarie in fila indiana.

Una gara bellissima e che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fin sulla linea del traguardo per la piemontese che si è trovata davanti una super Vittoria Guazzini. La giovane atleta della FDJ – SUEZ è arrivata seconda per 99 centesimi, mentre a completare il podio c'è stata una brillante Elena Pirrone (Roland) a 1’02” dalla vetta. Ma alla fine la decisione della giuria ha ribaltato l'esito tra le prime due.