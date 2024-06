video suggerito

Filippo Ganna dominante, è campione italiano a cronometro 2024: per lui quinto titolo in sei anni Non ci sono rivali per Filippo Ganna ai Campionati nazionali di ciclismo: vince ancora la cronometro ed è ad un passo dal record di Marco Pinotti.

A cura di Ada Cotugno

Filippo Ganna è ancora una volta campione italiano nella cronometro 2024: l'italiano ha rispettato tutti i pronostici con la vigilia diventando il protagonista indiscusso a Grosseto dove si sono tenuti i Campionati nazionali di ciclismo. Nella cronometro uomini Elite non ha avuto nessun rivale, piazzandosi al primo posto davanti al suo amico Edoardo Affini che si prende il secondo posto del podio con un distacco di 23". Per il ciclista della INEOS Grenadiers si tratta di un risultato importante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi dove cercherà di conquistare la medaglia d'oro nell'inseguimento.

Straordinario Ganna a Grosseto

Già nelle ore prima dell'evento i pronostici parlavano chiaro, dando Ganna come favorito per la vittoria del titolo nazionale. Alla fine così è stato e l'italiano ha potuto festeggiare il suo quinto successo negli ultimi sei anni, un risultato straordinario per lui che nella cronometro ha davvero pochi rivali. Il ciclista ha coperto i 35.i chilometri previsti della corsa con un tempo di 39'17'‘, ottenendo un distacco di 23" sul secondo classificato Affini del Team Visma.

Il corridore della INEOS Grenadiers ha dominato in lungo in largo come succede da tanto tempo: negli ultimi sei anni ha vinto cinque volte, interrompendo la striscia solo nel 2021 quando a prendersi la vittoria fu Matteo Sobrero, assente nella gara di oggi, ed è ad un passo dal record di sei trionfi appartenente a Marco Pinotti.

Ganna si è preso il gradino più alto del podio seguito dall'amico Affini che ha provato a tenergli testa nella seconda parte della gara mettendolo in difficoltà. Terzo posto per Filippo Baroncini che termina a 54", seguito da Jonathan Milan che lo segue a soli 6" di distacco.