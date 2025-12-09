Ciclismo in crisi, anche la mitica Roubaix riduce i costi: uomini e donne sul pavé tutti in un giorno

La Parigi-Roubaix si dimezza: basta corse su due giorni lungo gli sterrati e i pavé del Nord Europa, dal 2026 si cambia. Le gare femminili e maschili si correranno tutte nello stesso giorno, senza più il tradizionale prologo delle donne il giorno prima, a dare un'anteprima di spessore al piatto forte della gara degli uomini. Dalla prossima stagione si svolgeranno tutte in un solo giorno, colpa della crisi che sta avvolgendo nella sua morsa il ciclismo e che anche gli organizzatori dell'"Inferno del Nord" hanno sentito stringersi: impossibile sostenere le spese per due giorni consecutivi come nel recente passato per una delle corse più dure al mondo e che ha fin qui piegato le resistenze anche di Tadej Pogacar.

La Parigi-Roubaix colpita dalla crisi del ciclismo: rivoluzione storica dell'ASO

A comunicare il ridimensionamento della Parigi-Roubaix a partire dal 2026 è stata la stessa Amaury Sport Organisation (ASO), la società che cura anche il Tour de France e il Tour de France Femmes. La CLassica inserita nel calendario UCI World Tour, che si svolge in Francia con arrivo nel leggendario velodromo di Roubaix, si correrà in un solo giorno. Questioni soprattutto di budget, spese e rientri: chiudere strade e percorsi secondari ha un costo elevato e a Lille e dintorni mantenere queste infrastrutture in funzione per due giorni consecutivi stava diventando un problema ricorrente. Senza dimenticare il dispiegamento di forze dell'ordine e il coinvolgimento di centinaia di volontari.

Parigi-Roubaix 2026, il programma rivoluzionato: 4 gare in un giorno

Finora, la Roubaix Femmes si è svolta di sabato e fungeva da prologo alla gara maschile di domenica, in un format che rischia di diventare semplicemente un ricordo del passato. Dal 2026 cambia tutto e a conferma di ciò ci sono state le parole di Thierry Gouvenou, direttore di gara, che ha spiegato tutto a DirectVelo in cui ha sottolineato il cambiamento epocale di programma: prima ci sarà la gara maschile, poi quella femminile. In un solo giorno, in totale, ben 4 appuntamenti perché le corse U23 e Junior, organizzate dal VC Roubaix-Lille Métropole, precederanno ancora una volta i professionisti.

Pauline Ferrand Prevot ha vinto la Parigi–Rouvaix 2025

Parigi-Roubaix in un solo giorno: "Ne gioverà anche la sicurezza dei ciclisti"

Se l'aspetto economico l'ha fatta da padrone, con l'obbligo di ridurre i costi, Gouvenou ha optato anche per un'altra motivazione nello spiegare una Roubaix in un sol giorno: "C'è da evidenziare anche la questione della sicurezza. E' vero, le ragioni di bilancio non vengono nascoste, ma l'organizzazione della sicurezza ne trarrà vantaggio: deve essere organizzata una sola volta, concentrando tutto nello stesso giorno"