Brutta disavventura per il ciclista Frison: operato ai testicoli dopo il morso del cane degli amici Surreale incidente per il belga Frederik Frison che, dopo il debutto stagionale, è sparito dal radar delle corse di ciclismo. Colpa di un cane da guardia che lo ha aggredito e ferito nelle parti intime: "Anche se il dolore sta diventando un po' sopportabile, sedersi e alzarsi fa ancora molto male"

A cura di Alessio Pediglieri

Frederik Frison, professionista belga della Q36.5 Pro Cycling Team, di cui è ambasciatore Vincenzo Nibali, ha avuto un inizio di stagione a dir poco surreale, condizionato da un incidente lontano dalle gare: in vista a degli amici, è stato aggredito e morso dal cane di guardia ai testicoli. Ripotando gravi conseguenze che l'hanno costretto allo stop e a un intervento chirurgico: "Danni estesi".

Un imprevisto che è finito nel peggiore dei modi con lesioni importanti proprio n una zona che per qualsiasi ciclista è fondamentale avere al massimo della condizione per ovvi motivi tecnico-motori, le parti intime. Purtroppo però per il belga Frison quanto gli è accaduto gli ha impedito non solo di poter ritornare in sella ma di sottoporsi anche ad un intervento per risolvere il problema e ridurre al massimo le tempistiche di rientro.

A raccontare quanto è accaduto è stato lo stesso corridore della Q36.5 Pro Cycling Team, squadra che si è recentemente legata al nostro Vincenzo Nibali di cui è ambasciatore. L'esperto ciclista belga, 31 anni e professionista dal 2016, è stato vittima di un incidente alquanto singolare: "Stavo facendo visita a dei conoscenti nel tardo pomeriggio quando è successo" ha raccontato. "Nel momento in cui sono entrato, sono stato improvvisamente attaccato dal cane di famiglia, un Weimaraner, con conseguenze dolorose. Dopotutto il cane mi ha morso nelle parti intime. Anche la mano è cucita in due punti. Questo perché volevo difendermi e ho cercato di allontanare il cane. Anche se il dolore sta diventando un po’ sopportabile, sedersi e alzarsi fa comunque molto male".

Una disavventura per la quale Frison ha spiegato la gravità della situazione: "Senza entrare nei dettagli: i danni sono piuttosto estesi" ha aggiunto al portale belga Het Nieuwsblad motivando così la sua assenza alle gare. Anche la squadra ha voluto precisare la situazione con un comunicatro in cui ha rivelato che il ciclista si è dovuto sottoporre ad un intervento. "E' stato subito soccorso e sottoposto a cure mediche. Siamo fiduciosi del suo pronto recupero e restiamo vicini alla famiglia in questo momento. Vi terremo informati e vi diremo quando rientrerà nelle prossime settimane" recita la nota.

Frederik Frison aveva debuttato in stagione durante la sfortunatissima Ruta del Sol, la corsa a tappe spagnola ridotta ad una sola frazione a cronometro di una ventina di chilometri e poi era sparito dai radar. Sarebbe dovuto presentarsi alla prestigiosa Omloop Het Nieuwsblad di questo weekend, ma il morso del cane lo ha messo KO.