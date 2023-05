Al Giro Evenepoel non è più maglia rosa ma i suoi tifosi se la cantano: il brano trash è già virale “Remco sarà perché ti amo”. E’ questo il titolo di una canzone che è stata eletta inno ufficiale dei tifosi di Evenepoel, sulle note del più famoso brano dei Ricchi e Poveri. Nel cui testo finiscono anche Roglic e la pizza.

Remco Evenepoel ha perso la maglia rosa alla 4a tappa del Giro d'Italia. Nessun clamore, per il campione belga una decisione maturata in corsa e che lo mantiene comunque sempre nelle massime posizioni in classifica generale, regalando la leadership al norvegese Leknessund per 28 secondi. Intanto, i suoi tifosi lo osannano e in Belgio (ma oramai non solo) spopola un brano in suo onore. Sulle note di una canzone famosissima dei Ricchi e Poveri.

Tutto previsto: sul Monte Molella si è decisa la tappa che portava a Lago Laceno, ma non ci sono stati movimenti importanti tra i big che si giocheranno il successo del Giro. Tra questi, ovviamente occhi puntati su Remco Evenepoel che nella 1a tappa nella crono individuale, ha sbaragliato tutti mostrando una condizione generale dirompente. Nulla di fatto: gli ultimi 10 chilometri sono passati in gestione, tra i più forti che si sono controllati, decidendo anche di rinunciare alla Maglia Rosa, per evitare ulteriori pesantezze e pressioni alla propria squadra, in vista dei momenti decisivi della seconda e terza settimana.

Eppure, anche se il belga non è più leader al Giro, la sua popolarità in patria non cessa a calare, anzi. Negli ultimi anni ha avuto una escalation enorme nel ciclismo professionista, scalando gerarchie e successi e diventando attualmente uno dei principali beniamini nazionali. Non a caso è campione del Mondo in carica, nonché il vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna e della Liegi-Bastogne-Liegi. Ed è l'uomo da battere per l'edizione rosa 2023. E così proprio a lui è stato dedicato una canzone, un vero e proprio inno trash che ha preso spunto da una dei più famosi brani della musica italiana: "Sarà perché ti amo", dei Ricchi e Poveri.

Così, "Sarà perché ti amo" si trasforma in uno stentato "Remco perché ti amo", intonato in italiano con inflessione belga. Un remix e arrangiamenti creati da Fien Germijns, Thibault Christiansen ed Eva De Roo, i tre ragazzi autori del brano, in cui si sente anche cantare: "Remco vola sopra la montagna / Ignora la gravità e Remco infiamma contro il tempo", uno dei passi non certo memorabile di una hit che sta facendo tendenza e sta impazzando sui social. E' subito diventato virale sia per un testo assolutamente particolare, sia per il video decisamente dozzinale con una vera e propria traccia trash che sta già facendo proseliti, eletta canzone ufficiale dei tifosi di Evenpoel. Dalla quale spunta anche un refrain, che presenta un ritornello oramai cantato dai più, in rigoroso italiano, e rivolto al suo principale avversario che "verrà rivoltato / come si fa per fare il pizza-calzone". Primoz Roglic è avvisato…