Giro d’Italia 2023, oggi 4ª tappa Venosa–Lago Laceno: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

Il Giro d'Italia 2023 è giunto oggi martedì 9 maggio alla sua 4a tappa, la Venosa – Lago Laceno, una frazione che dovrebbe portare ad un altro arrivo di gruppo. C'è però un tratto che potrebbe fare selezione e favorire i fuggitivi di giornata quando si scalerà il Monte Colella, uno dei due GPM di 2a categoria posti lungo il tragitto.

E' la prima frazione dell'edizione 2023 che è interamente nell'entroterra del sud Italia. Si parte dalla provincia di Potenza per arrivare in quella di Avellino, arrivando dunque in Campania dopo un tragitto lungo 175 chilometri e un primo dislivello complessivo interessante, di 3.500 metri.

Numero tappa: 4ª, Venosa – Lago Laceno

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: ondulato

Lunghezza: 175 km

Dislivello: 3.500 m

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La tappa di oggi del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Venosa – Lago Laceno

Si testano i primi importanti saliscendi del Giro 2023 in una frazione che prevede due GPM di seconda categoria: il Passo delle Crocelle a 64km e il Valico di Monte Carruozzo a 110km. Il finale è in salita e potrebbe fare selezione in caso di gruppo compatto o agevolare i fuggitivi di giornata che arrivassero sugli ultimi 9 km di salita con un buon vantaggio. Le pendenze sono interessanti e toccano il 6,6% ma quando si scollinerà mancheranno ancora 3km al traguardo

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte dalla provincia di Cosenza, a Venosa per arrivare a Lago Laceno, a 1.084 metri di altezza scalando il Monte Colella. Si attraversano gli appennini e i monti lucani, con un primo tratto senza particolari impedimenti, fino a Bagnoli Irpino, da cui il percorso si fa leggermente più in salita ma decisamente pedalabile. Si parte alle 12:30, l'arrivo è previsto intorno alle 17:15/17:30

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Sono i velocisti sempre che non si decida di lasciare andare la classica fuga di giornata che potrebbe favorire passisti e uomini non di classifica. Difficile pensare che i big si diano battaglia sin dagli Appennini e anche chi è attardato non proverà alcun affondo prematuro in vista delle Alpi. Vista l'ascesa finale teniamo d'occhio il lavoro dei vari team per costruire i treni giusti ai possibili sprinter: c'è Milan, che dopo la vittoria della seconda tappa è un osservato speciale, così come i classici velocisti come Cavendish, Gaviria o Pedersen.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV per la quarta tappa del Giro in chiaro sarà affidata come sempre a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

