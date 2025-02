video suggerito

Aidan Worden è morto a 18 anni: il giovane ciclista si è scontrato con un'auto in allenamento Aidan Worden è morto a 18 anni dopo essersi scontrato con un'automobile in allenamento: non c'è stato niente da fare, è stato dichiarato deceduto sul posto. Il giovane ciclista inglese era un campione in erba.

A cura di Paolo Fiorenza

Una terribile notizia ha gettato nella disperazione il mondo del ciclismo inglese: un giovane campione in erba, Aidan Worden, è morto a 18 anni in seguito a uno scontro con un'automobile in allenamento. Non c'è stato niente da fare per il ragazzo, dichiarato morto sul posto a Darwen, nel Lancashire, nonostante gli sforzi fatti per salvarlo dai soccorritori. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire la dinamica del tragico incidente e appurare eventuali responsabilità, mentre la famiglia del giovane sta ricevendo assistenza specializzata per situazioni di questo tipo.

Aidan Worden è morto a 18 anni dopo uno scontro con una macchina in allenamento

La polizia del Lancashire ha dichiarato in una nota: "Alle 10:28 di sabato 1 febbraio siamo stati chiamati in seguito alla segnalazione di una collisione tra un ciclista e un'auto su Blacksnape Road, Hoddlesden, Darwen. Sono intervenuti i servizi di emergenza e, con grande tristezza, nonostante i loro sforzi, il ciclista, un ragazzo di 18 anni, è stato dichiarato deceduto sul posto".

Il sergente Matt Davidson ha aggiunto: "I nostri pensieri sono con la famiglia, gli amici e i cari di questo giovane in questo momento difficile. Sono supportati da personale appositamente formato. È in corso un'indagine e chiedo aiuto a tutte le persone. Se avete assistito a questo incidente, avete filmati di dashcam o telecamere a circuito chiuso o campanelli di casa o qualsiasi informazione che possa aiutarci nelle nostre indagini, vi preghiamo di contattarci".

Aidan Worden con uno dei trofei delle sue vittorie: il 18enne era un campione in erba

Worden, originario proprio della zona dove ha perso la vita, da ragazzino era un talentuoso ciclista di BMX e in seguito è passato alle corse su strada: attualmente correva per il Team 360. Lo scorso anno aveva festeggiato un successo importante, diventando il campione junior del Regno Unito a cronometro sulle 25 miglia. È stato anche il primo ciclista junior classificato nella 62sima edizione della Eddie Soens Memorial ad Aintree.

Il cordoglio della squadra e dei compagni: "Sarai sempre nei nostri cuori"

Insomma Aidan era più di una promessa del ciclismo britannico, che oggi lo piange assieme a tifosi e appassionati. Nel rendergli omaggio, gli amici e i compagni di squadra di Worden si sono detti sicuri che era destinato a avere una carriera di grande successo. La sua squadra ciclistica ha diffuso una nota in cui dà l'ultimo saluto al ragazzo: "È con profonda tristezza che oggi abbiamo perso uno dei nostri giovani ciclisti. Verso le 10:30, durante un giro di allenamento con i suoi compagni, Aidan ha avuto un incidente che gli è costato la vita. Aidan fa parte di 360 da oltre tre anni, durante questo periodo è cresciuto come persona, uomo e ciclista a un livello che pochi di noi hanno mai raggiunto. Non ha mai giudicato nessuno e ha sempre supportato gli altri, soprattutto quando si trattava di riparare le nostre bici".

Il ciclista inglese in azione durante una cronometro su strada: era uno specialista

"L'anno scorso il ragazzo ha fatto delle corse incredibili, che hanno rappresentato un chiaro esempio di cosa un giovane può ottenere con la giusta determinazione. È l'attuale campione nazionale 25TT Junior e si è anche divertito molto a essere il primo junior nell'Eddie Soens dell'anno scorso. Come suo allenatore e come compagni di squadra negli ultimi tre anni, guardandolo crescere, allenare e fare da mentore ad altri, siamo assolutamente addolorati. I nostri pensieri sono rivolti alla sua amata famiglia che lascia. Riposa in pace Aidan, ci mancherai moltissimo e sarai sempre nei nostri cuori", conclude la nota.

Sono stato innumerevoli i tributi fatti sui social da amici e compagni di squadra: "Aiden non era solo un amico, ma era un'ispirazione per i ciclisti più giovani. Ha supportato e aiutato tutti a modo suo. Aidan non era solo un ciclista o il miglior meccanico di bici del paese, ma un amico e un compagno di squadra", ha scritto uno di loro.