Zola vuole fare un complimento a Bellingham, ne viene fuori una gaffe imbarazzante: ridono tutti Nel dopo partita di Inghilterra-Italia c’è stato un siparietto che ha coinvolto Gianfranco Zola e Jude Bellingham, che è scoppiato una infinita risata dopo un complimento dell’ex calciatore del Chelsea.

A cura di Alessio Morra

A Wembley battendo 3-1 l'Italia, l'Inghilterra ha ottenuto la matematica qualificazione agli Europei 2024. Un match vinto in rimonta dagli inglesi che dopo aver patito nelle fasi iniziali con due ripartenze letali nella ripresa hanno messo ko la squadra di Spalletti, che avrà modo di conquistare il pass nel mese di novembre, nonostante il terzo posto in classifica. Tra i migliori c'è stato anche Jude Bellingham, che non ha messo la sua firma nel tabellino, ma ha mostrato ancora una volta il suo strapotere. Anche nel dopo-partita il centrocampista del Real Madrid è stato protagonista, stavolta in un divertente siparietto con Gianfranco Zola.

L'ex calciatore di Napoli e Chelsea spesso è in TV a commentare partite di calcio. Stavolta è stato scelto da Channel 4 in veste di ex fenomenale calciatore italiano, fu proprio lui nel 1997 a decidere la sfida di qualificazione di Wembley. Finita la gara, sul terreno di gioco, c'è stato lo studio dell'emittente inglese che a un certo punto ha ospitato anche Jude Bellingham, che dopo aver ricevuto una domanda da parte di Zola è scoppiato in una fragorosa risata. Come il calciatore del Real Madrid anche gli ex calciatori Joe Cole e Jill Scott e il presentatore Jules Breach.

Ma cosa ha detto Zola per far sbellicare Bellingham? L'italiano ha elogiato Jude, che con il Real Madrid ha fatto una crescita enorme. Ha cambiato ruolo ed ha segnato 10 gol in 10 partite ufficiali. Zola ha esaltato Bellingham e ha tenuto a sottolineare soprattutto la sua età, perché l'inglese è un classe 2003, quindi ha esattamente vent'anni.

E usando una metafora l'ex numero 10 ha detto: "Mi fa sorridere pensare che hai 20 anni, io a quell'età prendevo ancora il latte da mia madre". Quell'immagine ha provocato l'immediata risata di Bellingham, dei talent inglesi e della conduttrice.

Zola capisce subito che la metafora potrebbe non essere eccessivamente chiara e quindi specifica che l'immagine prodotta non era reale: "Insomma, non direttamente". Ma ormai il dado era stato tratto e le risate avevano preso il sopravvento. Quei venti secondi di risate incontrollate fanno già parte della storia della televisione inglese.

Poi quando è tornata la serietà Zola ha spiegato perché è rimasto impressionato da Bellingham: "Quando l'Inghilterra era sotto 1-0, lui era resiliente. Era sempre alla ricerca di qualcosa che accadesse. Ha creato il rigore, ha creato l'assist. Le sue qualità sono rare in alcuni giocatori. Sono molto impressionato. Il modo in cui parla è una cosa. Le cose che dice sono sempre molto equilibrate e molto calme. Ha detto che ama il suo calcio, che ama imparare, queste sono le cose che vuoi sentire dai giovani giocatori. Ha talento. È il tipo di mentalità che devono avere. Non ho visto molti ventenni con la sua personalità. Ha le idee chiare".