Ziyech tormentato dalla sfortuna: salta anche la cessione all’Al Nassr a 5 mesi dal caos PSG Il trasferimento di Hakim Ziyech all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è clamorosamente saltato. Il giocatore marocchino non ha superato le visite mediche saltando così il secondo trasferimento in soli 5 mesi dopo il caso col PSG durante il mercato di gennaio 2023.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ciò che sta accadendo attorno ad Hakim Ziyech ha del clamoroso. Il fantasista marocchino era pronto a compiere il suo trasferimento dal Chelsea all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ma sul più bello qualcosa è andato storto. I Blues avrebbero ricevuto un compenso di 15 milioni di euro da parte del club arabo nelle scorse settimane per il cartellino del fantasista che invece aveva accettato uno stipendio annuo compreso tra 12 e 13 milioni di euro all’anno.

Cifre importanti e pazzesche che incredibilmente sono sfumate a causa delle visite mediche al quale il giocatore si è sottoposto. Un passaggio di rito che solitamente è una pura formalità ma che in questo caso è stato a dir poco decisivo per l'esito di questo affare. Durante i controlli infatti al marocchino sarebbe stato riscontrato un problema al ginocchio che secondo Sky Sports UK ha frenato completamente l'Al Nassr. Il trasferimento del giocatore di fatto è stato congelato e pare proprio che in queste ore stia saltando definitivamente. Una beffa clamorosa per Ziyech dopo quanto accaduto solo 5 mesi fa durante il mercato di gennaio col caos PSG.

Ziyech in azione con la maglia del Chelsea contro il Manchester City.

Clamorosamente il giocatore sembra essere condannato a restare al Chelsea nonostante non rientri più nei piani della società e di quelli del nuovo tecnico Mauricio Pochettino. Ziyech infatti lo scorso 1 febbraio dovette subire la beffa di veder saltare il trasferimento al PSG per via di un errore a dir poco banale. Ziyech aveva già effettuato e superato le visite mediche con il PSG ma il Chelsea, però, aveva inviato in ritardo i documenti necessari per completare l'operazione, facendola definitivamente sfumare. Una beffa atroce per il giocatore considerato che si trattava degli ultimi minuti utili per completare le operazione nel mercato di gennaio.

Sfuma così la possibilità di vedere il marocchino in campo con Cristiano Ronaldo che sta spingendo affinché il club costruisca una squadra all'altezza capace di poter far divertire il pubblico e avvicinare anche l'Europa al campionato arabo. Ziyech avrebbe voluto seguire il percorso fatto da altri suoi ex compagni di squadra come Mendy, Koulibaly e Kanté che saranno anche loro tra i protagonisti della massima competizione calcistica dell'Arabia Saudita. Il giocatore non si è ancora espresso sui social ma pare che l'Al Nassr abbia definitivamente cambiato obiettivo non volendo rischiare di prendere un giocatore con acciacchi fisici.