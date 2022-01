Ziyech escluso dalla Coppa d’Africa, punizione esemplare: “Non fa il minimo sforzo” Hakim Ziyech non figura nella lista dei 25 giocatori convocati dal Marocco per la Coppa d’Africa. Una punizione esemplare per il fantasista del Chelsea: “Non fa il minimo sforzo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Coppa d'Africa continua a riservare sorprese. Il braccio di ferro tra i club e le nazionali per costringere i giocatori a rinunciare alla competizione, continua. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda il Watford che ha bloccato la partenza di Sarr (ufficialmente per infortunio) scatenando l'ira del Senegal. Ma c'è chi come il Marocco, ha deciso di non convocare per sua stessa decisione uno dei suoi giocatori più rappresentativi: Hakim Ziyech.

In una squadra già talentuosa arricchita dalla qualità e la corsa del parigino ed ex Inter, Hakimi, il commissario tecnico, Vahid Halilhodzic, come accaduto negli ultimi sei mesi, ha deciso di lasciare a casa l'esterno offensivo del Chelsea. La sua qualità è fuori discussione e il talento dell'ex Ajax ha sempre incantato l'Europa del calcio, ma il Marocco ha voluto dare una punizione esemplare al calciatore. È stato infatti accusato di scarso impegno e per questo non figura nella lista dei 25 convocati per la Coppa d'Africa.

Ziyech aveva già saltato la competizione nel 2017 e anche quest'anno non prenderà parte al torneo più importante del continente. Al tecnico bosniaco non è mai andato giù il suo comportamento di quest’estate, quando Zyiech si rifiutò di entrare sul terreno di gioco facendo finta di essersi fatto male dopo aver iniziato la gara in panchina.

A spiegare nei dettagli questa decisione invece è stato il presidente della federcalcio marocchina Fouzi Lekjaa che ha accusato il calciatore di scarso impegno per la nazionale: "Speravamo che Ziyech diventasse una guida della nazionale per portarla al successo – spiega Lekjaa a Radio Mars – Non un giocatore che aspetta di prendere la palla senza sforzi. Non voglio entrare nei dettagli". Sicuramente non un buon momento per Ziyech che nelle ultime tre gare del Chelsea, Liverpool compreso, è sempre rimasto in panchina a guardare i compagni senza mai scendere in campo.