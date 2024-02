Zirkzee aspetta la convocazione dell’Olanda, ma non in eterno: può giocare con un’altra nazionale L’attaccante del Bologna non è mai stato convocato dagli Oranje. Zirkzee attende la chiamata di Koeman magari per gli Europei. In un’intervista ha spiegato che se non sarà mai chiamato dall’Olanda opterà per la Nigeria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Joshua Zirkzee è forse la più grande rivelazione di questa Serie A. Sul suo talento in tanti scommettevano, ma poi bisogna sempre passare dalle parole ai fatti. Con Thiago Motta è cresciuto tanto, il Bologna vola, è in piena zona Champions e sogna in grande, come il suo centravanti che nella prossima stagione potrebbe finire in una big del calcio italiano o europeo, di squadre che lo seguono ce ne sono tantissime. Ma intanto lui sogna un posto in nazionale, l'Olanda finora ancora non lo ha chiamato. A Koeman servirebbe eccome, il c.t. Oranje deve sbrigarsi perché la convocazione Zirkzee potrebbe riceverla pure dalla Nigeria.

L'Olanda è da decenni una delle nazionali più forti, negli ultimi anni ha ottenuto risultati alterni, ma picchi comunque di grande livello, pur senza avere centravanti di prima fascia come un tempo. Non serve scomodare un mito come Van Basten, perché di prima fascia sono stati anche Van Persie e Van Nisterlooy. Zirkzee considerando la concorrenza potrebbe ambire già alla maglia da titolare e in un'intervista rilasciata al quotidiano Algemeen Daglbad ha parlato apertamente di nazionale: "Il mio sogno è sempre stato quello di entrare nella squadra olandese. Gli Europei non sono necessariamente un bivio. Ma se in futuro non sarò convocato, guarderò altrove".

Insomma, parole chiare quelle dell'attaccante che fa capire di attendere con pazienza e che anche dovesse saltare Euro 2024 temporeggerebbe, ma non in eterno. Perché Zirkzee è in possesso anche della nazionalità nigeriana, per via materna, e potrebbe accettare la chiamata delle SuperEagles: "Se l'Olanda non mi chiamerà allora sceglierò la Nigeria. Lì la competizione tra attaccanti è forse forte quanto all'interno della squadra olandese. La Nigeria ha Osimhen, Boniface, Lookman e tanti altri attaccanti".