Zinchenko segna in Nations League e celebra il gol ricordando i 1000 giorni di guerra in Ucraina

L'ultima giornata della fase a gironi della Nations League ha previsto anche la sfida tra Albania e Ucraina. Pochi minuti dopo il via l'incontro è stato sbloccato da Zinchenko, l'esterno dell'Arsenal, dopo aver segnato ha tirato fuori una maglia con la quale ha voluto ricordare che sono passati 1000 giorni dal conflitto tra l'Ucraina e la Russia.

La celebrazione speciale di Zinchenko dopo il gol in Albania-Ucraina

Un raggruppamento equilibratissimo quello con Albania, Ucraina, Georgia e Cechia, con tutte e quattro le squadre che sono scese in campo senza conoscere il proprio destino. L'Ucraina passa in vantaggio dopo minuti e lo fa con Oleksandr Zinchenko, ex City da diverse stagioni in forza all'Arsenal.

Segna, ma non ha tanta voglia di esultare. Il calciatore ucraino ha però voluto celebrare il suo gol e lo ha fatto con una maglietta speciale, con la quale ha ricordato i 1000 giorni di guerra, tra l'altro in ore davvero delicate per il conflitto, iniziato il 24 febbraio 2022.

L'Ucraina batte l'Albania e chiude al secondo posto

L'Ucraina è riuscita poi a vincere il proprio incontro, dopo la rete di Zinchenko è arrivata quella di Yaremchuk che ha portato il punteggio sul 2-0, il risultato all'intervallo, nella ripresa l'Albania ha dimezzato lo svantaggio con il Bajrami. L'Ucraina si è imposta 2-1, successo che è stato particolarmente importante.

Perché Zinchenko e compagni hanno così in un solo colpo scavalcato l'Albania e la Georgia, battuta 2-1 dalla Cechia, che ha vinto il girone ed è stata promossa in Lega A. L'Ucraina si è piazzata così al secondo posto, ha evitato la retrocessione e anche lo spareggio.