Zhang assolto dalla causa da 320 milioni: l'Inter sorride, non dovrà pagargli alcun stipendio Steven Zhang è stato assolto dal debito che aveva contratto con la China Construction Bank nel 2021: una causa da 320 milioni in cui è stata coinvolta anche l'Inter. In caso di colpevolezza dell'ex presidente, il club avrebbe dovuto contribuire al saldo pagando lo stipendio arretrato, pari a oltre 5,6 milioni di euro.

A cura di Alessio Pediglieri

Si è concluso l'iter processuale nella causa da parte dei creditori nei confronti dell'ex presidente dell'Inter, Steven Zhang, che era stato accusato di aver contratto con la China Construction Bank debiti per un totale di 320 milioni di euro. Il tribunale di Milano lo ha assolto e con lui l'Inter che, in caso di colpevolezza dell'ex numero uno, avrebbe dovuto pagargli lo stipendio per tutti gli anni in cui ha ricoperto la carica da presidente del club fino a maggio di quest'anno.

La causa cinese contro Zhang, cosa c'entra l'Inter

La situazione attorno alla figura del rampollo della famiglia Zhang, ex presidente dell'Inter, aveva messo agitazione anche in casa nerazzurra perché un possibile verdetto di colpevolezza sarebbe ricaduto economicamente sul club. La causa nasce da lontano, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Hong Kong nel luglio 2022: un prestito da 320 milioni nei confronti di Zhang, da parte del colosso China Construction Bank, mai ripagato. Nella sentenza si legge che la quota che deve essere ripagata è enorme: 255 milioni di dollari (circa 230 milioni di euro) più il calcolo degli interessi per un totale di altri 2,5 milioni fino al 2021 e poi ulteriori interessi annui pari al 13% per altri 30 milioni circa. In totale, il debito complessivo da saldare era salito a oltre 260 milioni, con la società cinese che aveva chiesto di rivalersi sugli asset italiani di Zhang, a partire dallo stipendio come presidente del club nerazzurro.

Quanto ha "risparmiato" l'Inter con Zhang assolto dal Tribunale

Cifre importanti, che se fossero state avvallate dal Tribunale, l'Inter avrebbe dovuto sborsare senza poter contestare nulla. Ma a quanto sarebbe ammontata la "spesa" nerazzurra? Bisogna calcolare il totale degli anni in cui Steven Zhang ha assunto la carica di presidente del club. Anche se non ha mai percepito alcun emolumento per quella carica si stima che lo stipendio fosse attorno ai 940 mila euro annui. Zhang è rimasto alle redini dell'Inter dal 2018 al 2024, dunque per 6 anni: l'Inter avrebbe dovuto sborsare oltre 5 milioni e 600 mila euro.