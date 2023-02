Zeman è eterno, a 75 anni torna in panchina: sarà l’allenatore del Pescara Zdenek Zeman torna a fare l’allenatore. Il boemo sta per firmare per il Pescara. Il tecnico classe 1947 per la terza volta sarà l’allenatore degli abruzzesi che disputano il campionato di Serie C.

A cura di Alessio Morra

Zdenek Zeman torna ad allenare. Il boemo, che a maggio compirà 76 anni, nelle prossime ore firmerà per il Pescara e già nella giornata di lunedì dirigerà il primo allenamento. Il club abruzzese ha deciso di esonerare il tecnico Colombo e ha offerto la panchina a Zeman, che per la terza volta si siederà sulla panchina dei bianco-azzurri.

Si può dire che l'esperto allenatore ama i ritorni. A Foggia in tre momenti differenti è stato l'allenatore, con la Roma due volte, ora sta per partire la terza esperienza con il Pescara, che è pronto a riaccoglierlo. Lunedì 11 sbarcherà in città e alle 15 dirigerà il primo allenamento. Zeman firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Il club gli aveva offerto un contratto di un anno e mezzo, ma il tecnico non ha voluto firmarlo.

Per Zeman sarà la terza volta sulla panchina dei bianco-azzurri. Nella stagione 2011-2012 compì un'impresa, con tanti giovani (inclusi Immobile e Insigne) vinse inaspettatamente il campionato e portò il Pescara in Serie A. Poi tornò nel febbraio 2017 quando il club del presidente Sebastiani era in A, ma praticamente condannato alla retrocessione. L'esperienza si chiuse con un esonero in Serie B.

Il Pescara punta a rimanere nelle prime posizioni e disputare i playoff di Serie C da una buona posizione. Perché il Girone C è dominato dal Catanzaro, che conta i giorni che lo separano dalla promozione in Serie B. I calabresi hanno un vantaggio di 16 punti sul Crotone e 24 sul Pescara, terzo ma battuto sabato 1-0 dal Cerignola. Le squadre posizionate dal 2° al 10° posto disputano i playoff. Ma le prime tre di ciascun girone partono il loro cammino dalla fase nazionale.