Zaniolo panchinaro fisso all'Aston Villa: a fine anno tornerà in Turchia, rischia gli Europei Nicolò Zaniolo è stato messo da parte da Unai Emery all'Aston Villa: l'ex romanista è sparito dal campo. A fine stagione non sarà riscattato dal prestito e tornerà al Galatasaray, intanto rischia la convocazione ai prossimi Europei.

A cura di Paolo Fiorenza

Nicolò Zaniolo è sparito, all'Aston Villa è un panchinaro fisso cui Unai Emery concede pochissimi minuti a fine partita, quelle volte in cui non decide di lasciarlo fuori per l'intera gara. Il 24enne attaccante di Massa a fine stagione non sarà riscattato dal prestito e tornerà al Galatasaray, con cui ha un contratto fino al 2027, con scenari al momento assolutamente nebulosi circa il suo futuro. Anche la convocazione di Zaniolo per i prossimi Europei con la maglia dell'Italia in questo momento è a rischio: pur con tutta la stima per lui, è difficile che Luciano Spalletti preferisca portare in Germania un calciatore che non gioca nel proprio club rispetto a un altro più rodato, senza contare la difficoltà di far passare un messaggio di questo tipo allo spogliatoio, dopo tutti i discorsi valoriali e meritocratici fatti dal Ct azzurro da quando ha preso le redini della nazionale.

La parabola di Zaniolo da quando ha lasciato la Roma a titolo definitivo nel febbraio del 2023 per 16,5 milioni di euro, di cui il 15% spettante all'Inter, è stata simile sia al Galatasaray che all'Aston Villa: una buona partenza, con annessa benevolenza dei tifosi, salvo poi scivolare sempre più indietro nelle gerarchie. A Birmingham, dove è arrivato in prestito lo scorso agosto, il tecnico gli ha concesso minutaggio ad inizio stagione, poi da dicembre lo ha di fatto quasi completamente escluso dalle rotazioni, fino ad arrivare al desolante ruolino del 2024: solo 40 minuti giocati in Premier League e 31 in FA Cup.

Nicolò Zaniolo in una delle sue rare apparizioni del 2024 con la maglia dell'Aston Villa, in FA Cup contro il Chelsea

Nelle ultime tre partite Zaniolo ha giocato gli ultimi 3 minuti contro il Manchester United, è rimasto tutto il tempo in panchina contro il Fulham ed infine è stato impiegato per 9 minuti col Nottingham Forest, questi ultimi due match vinti dall'Aston Villa, finora protagonista di un sorprendente campionato che lo vede quarto in classifica in piena lotta per la Champions. Emery ha trovato la sua quadra e Zaniolo non è previsto né lo sarà in futuro: secondo quanto rivelato da fonti interne a Football Insider, i Villans a fine stagione non riscatteranno Zaniolo dal Galatasaray, né saranno obbligati a farlo visto che non scatteranno le condizioni previste nell'accordo col Galatasaray.

La dirigenza dell'Aston Villa non solo non è soddisfatta delle prestazioni di Zaniolo, spesso al di sotto della media, ma è anche preoccupata per lo storico degli infortuni del giocatore. Inoltre la presenza di altri due calciatori è un fattore decisivo nella decisione: il 22enne Jacob Ramsey è tornato da un infortunio al piede a dicembre e ha giocato da titolare sette delle ultime nove partite di campionato in cui è stato a disposizione. Poi c'è il 21enne Morgan Rogers, appena acquistato per quasi 20 milioni dal Middlesbrough nella finestra invernale, sul quale il club ha grandi aspettative.

Zaniolo a fine stagione tornerà al Galatasaray

Insomma il Villa non pagherà i 22,5 milioni di riscatto (più 15,5 eventuali di bonus) al Galatasaray e molto probabilmente la presenza dal 1′ di Zaniolo contro il Bournemouth a inizio dicembre (sostituito nell'intervallo) resterà la sua ultima da titolare col club di Birmingham. Poi il futuro sarà tutto da scrivere, passando per un Europeo che appare sempre più lontano in questo momento.