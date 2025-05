video suggerito

La Roma torna sul caso Zaniolo: "Era alterato, ha colpito Almaviva". La Fiorentina non lo riscatterà La Roma dà la sua versione dei fatti per il caso Zaniolo e la lite avvenuta con due giocatori della Primavera: "Almaviva ha ricevuto una prognosi di 10 giorni, Litti di 21 giorni".

A cura di Ada Cotugno

Con un comunicato ufficiale la Roma ha voluto fare chiarezza sul caso che ha coinvolto Zaniolo: nella giornata di ieri avrebbe aggredito due giocatori della Primavera giallorossa dopo la semifinale playoff contro la Fiorentina, entrando negli spogliatoi senza autorizzazione. Il giocatore si è scusato ma oggi la sua ex squadra ha voluto ricostruire tutta la situazione dando la sua versione dei fatti, grazie alla testimonianza di chi era lì.

E di oggi è la notizia che la Fiorentina non lo riscatterà dopo questa stagione: Palladino ha scelto di rispedire indietro quattro giocatori per poter avere una rosa rinnovata in vista del prossimo campionato. Oggi i vertici della squadra hanno tenuto una conferenza stampa, alla quale ha partecipato telefonicamente anche il presidente Rocco Commisso, per fare il punto della stagione appena conclusa e dare qualche indizio sulla prossima. Ci sono quattro giocatori in prestito che non verranno riscattati, a cominciare da Zaniolo.

Le novità sul caso Zaniolo

Zaniolo è al centro di una vicenda spiacevole con la lite nata con due giocatori della Roma Primavera, sulla quale c'è ancora grande mistero. Il giocatore si è scusato, ma oggi i giallorossi hanno voluto rilasciare la loro ricostruzioni dei fatti, diversa da quella del calciatore del Galatasaray: "Zaniolo ha fatto irruzione illegalmente nell’area degli spogliatoi della Roma, accompagnato da un conoscente, nonostante fosse privo di accredito".

Poi i giallorossi hanno raccontato com'è andata, sottolineando che Almaviva e Litti, i due giocatori coinvolti, hanno ricevuto una prognosi di 10 e 21 giorni dall'ospedale: "Secondo quanto riportato da testimoni, Zaniolo appariva visibilmente alterato. Ha urinato nelle strutture riservate alla Roma, ha provocato i giocatori e, senza alcun scambio verbale, ha colpito fisicamente Mattia Almaviva e ha spinto con violenza Marco Litti contro una panchina. Litti era reduce da un intervento chirurgico alla spalla. Entrambi i giocatori sono stati visitati in ospedale: Almaviva ha ricevuto una prognosi di 10 giorni, Litti di 21 giorni".

Chi sono i giocatori che non verranno riscattati

Zaniolo dunque lascerà ancora una volta l'Italia per far rientro al Galatasaray, Adli tornerà al Milan (anche per sua volontà), Colpani tornerà al Monza retrocesso in Serie B mentre Folorunsho rientrerà al Napoli. Confermato invece l'acquisto definitivo di Gosens e Fagioli (è scattato l'obbligo di riscatto dopo la qualificazione europea), mentre Pradè ha lasciato in sospeso la situazione che riguarda Gudmundsson, in prestito dal Genoa ma ancora non sicuro del riscatto da parte della Fiorentina: "Martedì prossimo ne parleremo con Palladino. Su di lui c'è ancora in ballo la situazione processuale. Ne parleremo bene anche con il Genoa".