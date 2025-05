video suggerito

Zaniolo si scusa dopo la lite e racconta cos’è successo: “Sono stato provocato, ho perso la calma” Nicolò Zaniolo si scusa dopo la lite avvenuta ieri al termine della sfida tra Fiorentina e Roma Primavera. Il calciatore della viola, ex giallorosso, racconta anche la sua versione dei fatti: “Sono stato provocato”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolò Zaniolo era stato coinvolto nella serata di ieri in una lite dopo il fischio finale della semifinale playoff Primavera tra Roma e Fiorentina, vinta dai viola. Una vera aggressione fisica, che secondo quanto ricostruito poi anche dai comunicati pubblicati dai due club, sarebbe sfociata in schiaffi, insulti e pugni dello stesso Zaniolo rifilati a Mattia Almaviva, capitano della Roma Primavera e il difensore Marco Litti. Oggi il giocatore della Fiorentina è uscito allo scoperto pubblicando una story su Instagram con la sua versione ufficiale su quanto accaduto e si scusa.

Zaniolo durante l'ultima partita giocata con la maglia della Fiorentina a Roma.

"Voglio chiedere scusa con il cuore per quanto accaduto ieri. So di aver reagito male e me ne assumo la responsabilità. Sono andato lì con l'unico intento di dare un segnale positivo, di stare vicino ai ragazzi in un momento difficile dopo la partita. Purtroppo, sono stato provocato verbalmente da un ragazzo e, sbagliando, ho perso la calma. È un errore che mi pesa, soprattutto perché so di dover essere un esempio per i più giovani".

Zaniolo ha poi aggiunto: "Ci tengo a precisare che i fatti sono ben lontani da quanto ricostruito e che da parte mia, oltre ad una discussione verbale, non c'è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo. So di aver deluso qualcuno con questo episodio, ma spero che possiate capire che non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno. Detto questo – ha concluso il calciatore della Fiorentina – rinnovo le mie scuse. Da uomo, da sportivo e da persona che ama questo ambiente, voglio solo ricostruire e guardare avanti con umiltà".

La story pubblicata da Zaniolo sul suo account Instagram.

I comunicati pubblicati da Roma e Fiorentina subito dopo quanto accaduto

La verità come accade spesso in questi casi sta nel mezzo. Il contesto di ieri sicuramente non ha aiutato. Grande tensione al termine della partita poi non è chiaro cosa sia accaduto davvero. Nel comunicato diramato dalla Roma si legge: "Zaniolo sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera".

Poi anche la Fiorentina nella serata di ieri era intervenuta sul caso provando a fare chiarezza riportando le primissime parole di Zaniolo che un po' smentisce oggi quanto fatto scrivere nella note di ieri del club: "Al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via".