Youtuber vede Real-City senza biglietto: era nascosto nell'unico posto in cui non l'hanno cercato La nave del madridismo, è conosciuto in Rete il tifoso influencer che è riuscito a beffare sorveglianza e controlli nella maniera più semplice e beffarda possibile. Ha documentato la bravata in un video pubblicato sul suo canale.

In Rete è conosciuto con il nome ‘la nave del madridismo' e ha documentato sul suo canal come ha fatto a entrare al Santiago Bernabeu per assistere a Real Madrid–Manchester City senza pagare il biglietto. Lo Youtuber furbacchione ha escogitato un piano semplicissimo ed è stato anche fortunato perché è riuscito a non farsi scoprire. Come sia stato mai possibile alimenta curiosità e simpatia nei confronti del giovane tifoso dei blancos che ha realizzato la mission impossibile nonostante il circuito di video-sorveglianza e controlli capillari incentivati per la minaccia dell'Isis.

Non è Mandrake né l'Uomo Invisibile, gli è riuscito quel vecchio stratagemma di andarsi a chiudere nei bagni, restando lì in attesa e nella speranza di non essere scoperto. Gli è andata bene anche perché nessuno ha pensato (e forse nemmeno immaginava che ci fosse qualcuno così folle da fare una cosa del genere) su fosse nascosto nei bagni della cattedrale dei blancos. Ha trascorso lì la notte spostandosi anche da un gabinetto all'altro così da non essere individuato e registrando tutti i suoi movimenti (così da essere credibile nella narrazione dei fatti).

Lo Youtuber ha eluso la cortina di sicurezza e il filtraggio con una facilità disarmante: se per una persona innocua, ma spinta solo dalla passione per la squadra del cuore, è stato così facile sgattaiolare nella struttura cosa sarebbe accaduto se le intenzioni fossero state altre? Bella (brutta) domanda che per fortuna rimasta senza risposta, ma fa riflettere.

Quando e come è entrato l'influencer all'interno dell'impianto. L'avventura è iniziata nel giorno precedente la partita di andata dei quarti di Champions League. Prima si è chiuso nelle toilette del Bernabeu Tour e, successivamente, senza che nessuno si accorgesse di lui, ha ‘alloggiato' nei bagni veri e propri dello stadio. Lì ha trascorso l'intera notte fino a quando, contando le ore e confidando nella sua buona stella, non è arrivato il momento dell'ingresso in campo delle squadre.

Quando ha capito che ormai sulle tribune c'era abbastanza pubblico ed era certo di potersi confondere tra la folla lo Youtuber è uscito allo scoperto e s'è goduto l'intero spettacolo della serata, dal riscaldamento fino alla disputa del match che ha riservato grandi emozioni (è finito 3-3). Fino all'ultimo minuto ‘la nave del madridismo' ha continuato a solcare il mare mosso della passione per le merengues, imbucandosi in quel porto sicuro che è la folla che gli ha fatto da schermo.

E perché nessuno pensasse che si fosse inventato tutto, il tifoso Youtuber ha mostrato sempre l'ora indicata dal suo cellulare così da fornire riferimenti temporali certi a corredo della sua bravata. Tutto vero, però. In questo caso non c'è stato trucco né inganno, così dice.