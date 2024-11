video suggerito

Young Boys-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Young Boys-Atalanta è in programma martedì 26 novembre, il calcio d’inizio della partita di Champions League è previsto per le ore 21. Diretta TV in esclusiva su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Atalanta sta disputando una Champions League e stasera ha l'opportunità di mettere un altro tassello importante. La squadra di Gasperini, che ha 8 punti, gioca a Berna contro lo Young Boys, club svizzero che finora ha sempre perso. I nerazzurri chiaramente non sottovalutano l'incontro della 5ª giornata ma sanno benissimo che vincendo avrebbero la certezza di collocarsi tra le prime otto della classifica. Si gioca alle ore 21:00, diretta TV su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Due vittorie e due pareggi per l'Atalanta nelle prime quattro partite di Champions League, e soprattutto nemmeno un gol subito, come l'Inter. Gasperini ha superato scogli importanti, e ne troverà ancora in questa complicata fase a gironi, ma la classifica è già splendida, in questo momento l'Atalanta è al nono posto, con un punto di vantaggio su Manchester City e Juventus. Lo Young Boys ha fatto soffrire l'Inter, che ha vinto ‘solo' 1-0 con un gol nel finale di Thuram, ma ha perso tutti e quattro gli incontri, nei quali ha incassato 11 reti.

Gasperini effettuerà un moderatissimo turnover. L'Atalanta vuole vincere e ha bisogno dei suoi ‘califfi'. Lookman e Retegui ci saranno, de Ketelaere dovrebbe tornare titolare. A metà campo potrebbe rifiatare Ederson, mentre qualcosa può cambiare in difesa e sulle fasce, scalpita Cuadrado, che ha grande esperienza e vanta 85 presenze nelle coppe europee.

Partita: Young Boys-Atalanta

Dove: Wankdorf Stadium, Berna

Quando: martedì 26 novembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Quinta giornata Champions League

A che ora e dove vedere Young Boys-Atalanta in diretta TV: la partita non è in chiaro

Non sarà possibile seguire in chiaro questo martedì 26 novembre la partita di Champions League tra lo Young Boys e l'Atalanta. Sarà Sky a mandare in onda l'incontro, a partire dalle ore 21, sui canali 204 (Sky Sport Max) e 253 (Sky Sport). Telecronaca di Marinozzi e Marchegiani.

Champions League, Young Boys-Atalanta dove vederla in diretta streaming

Anche in streaming non sarà possibile seguire gratuitamente Young Boys-Atalanta, servirà anche in questo caso un abbonamento: a Sky o a NOW. Nel primo caso gli abbonati potranno usufruire di Sky Go.

Young Boys-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions League

Poche sorprese e quindi scarso turnover per l'Atalanta con Gasperini pronto a scommettere su De Ketelaere, Lookman e Retegui. Il tecnico Magnin, ex difensore della nazionale svizzera, schiera il 4-4-2 con in attacco Ganvuola e Imeri.

YOUNG BOYS (4-4-2): Keller; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. All. Magnin

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Cuadrado, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini