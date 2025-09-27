Yildiz si allontana dal riscaldamento per salutare Del Piero: “La potenza di una leggenda”

Kenan Yildiz si allontana dal gruppo del riscaldamento della Juventus prima della partita con l’Atalanta per salutare Alessandro Del Piero e il presentatore elogia l’ex capitano e numero 10 bianconero: “La potenza di una leggenda”.

Kenan Yildiz si allontana dal gruppo del riscaldamento della Juventus prima della partita con l'Atalanta per salutare Alessandro Del Piero e il presentatore Nigel Reo-Coker elogia l'ex capitano e numero 10 bianconero: "La potenza di una leggenda".

A catturare il momento sono le telecamere di CBS Sports Golazo, noto programma televisiva che trasmette e analizza le partite del calcio europeo negli Stati Uniti. Si è verificato questo siparietto che subito è stato rilanciato sui social dalla stessa CBS e da moltissimi tifosi bianconeri.

Yildiz si allontana dal riscaldamento della Juve per salutare Del Piero

Nel pre-partita di Juventus-Atalanta a bordo campo Alessandro Del Piero stava presentando il match insieme a Nigel Reo-Coker e ad un certo punto si è palesato Kenan Yildiz per salutare la bandiera della Vecchia Signora. Pinturicchio non se lo aspettava di vedere l'attuale numero 10 bianconero in quel momento mai due si salutano e si abbracciano, poi il calciatore turco ha salutato Reo-Coker prima di tornare all'attivazione pre-match.

Una scena che è diventata subito virale nel giro di pochi minuti sui social. Il paragone tra i due viene fatto dai media e dai tifosi, poi Yildiz segna reti simili a quelle di Del Piero e l'hype aumenta ancora di più: il gol di Kenan contro il Borussia Dortmund in Champions League ha ricordato quello di Alex a metà anni '90 e la palla al balzo è stata colta subito per poter ravvivare la il fuoco della similitudine tra i due.

Montella: "Yildiz più continuo e consapevole, si avvicina a Del Piero"

Il CT della Turchia, Vincenzo Montella, ai microfoni di ‘Radio Anch'io Sport' su Radio 1 Rai ha parlato così di Yildiz: "È un ragazzo giovanissimo, che ha grandissimi ambizioni e non si accontenta. Kenan è un giocatore completo, ha iniziato a giocare in nazionale quando ancora non aveva continuità alla Juve. Si intravedevano già qualità immense. Non è facile giocare con la numero 10 a 19 anni. Quest'anno lo vedo più continuo e consapevole. Non so quanto si assomiglino, ma come caratteristiche si avvicina molto a Del Piero".