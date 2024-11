video suggerito

Yildiz gol, linguaccia e dedica a Del Piero nel giorno del 50° del Pinturicchio: “Torino è bianconera” Per Kenan Yildiz un derby da incorniciare: al suo debutto da titolare, gol del 2-0 al Torino ed esultanza alla Del Piero. Al quale ha dedicato anche il post, ricordando il Pinturicchio nel giorno del suo 50° compleanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Per Kenan Yildiz il sogno continua: al suo primo derby da titolare con la maglia della Juventus non solo ha potuto festeggiare la vittoria sul Torino ma ha anche bagnato il proprio debutto nel modo migliore, siglando la rete del definitivo 2-0. In una serata che è diventata magica e di ulteriore consacrazione: col "dieci" sulle spalle, l'esultanza alla Del Piero e la dedica post gara proprio nei confronti del Pinturicchio che festeggia il suo 50° compleanno.

Il post di Yildiz per festeggiare il derby e Del Piero

Se non è la consacrazione poco ci manca, perché per il talentuoso giovane centrocampista turco è stata una notte da incorniciare. Non solo perché ha disputato il suo primo derby della Mole scendendo in campo dal primo minuto, con una maglia da titolare (la scorsa stagione due semplici "apparizioni" per un totale di mezz'ora) ma perché lo ha fatto da protagonista. Festeggiando nel post gara con un post che ha esaltato il popolo juventino: "Torino è bianconera. Very happy about this derby win! Tanti auguri Alessandro Del Piero e Forza Juve".

Parole che sono diventate subito virali accompagnate dall'esultanza del gol che richiama da vicinissimo proprio il Pinturicchio nel giorno del 50° compleanno di Del Piero: braccia aperte in un virtuale abbraccio e linguaccia per la gioia propria, dei compagni e dei tifosi che rivedono la Juventus ad un passo dalla vetta in attesa della sfida a San Siro tra Inter e Napoli.

La stagione di Yildiz, valore aggiunto per la Juve di Thiago Motta

Il derby contro il Torino è stato solo l'ennesimo tassello positivo della crescita del turco che sta confermando di avere tutte le qualità per vestire la "pesante" 10 bianconera. In un confronto sempre più serrato e concreto con Alessandro Del Piero del quale tutti si aspettano colga l'eredità, meritandosela. E fino ad oggi la scommessa della Juventus e di Thiago Motta appare più che vinta perché Yildiz sta venendo calibrato dal tecnico nel modo migliore, ricevendo per risposta prestazioni importanti: 4 gol oltre ad altrettanti assist ma soprattutto reti sempre pesantissime come la doppietta determinante nel 4-4 di San Siro contro l'Inter.