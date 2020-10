Xherdan Shaqiri è risultato positivo al Coronavirus e non potrà tornare a vestire la maglia della nazionale svizzera dopo 16 mesi di assenza. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio svizzera (SFV) nelle scorse ore e si tratta del terzo giocatore del Liverpool a risultare positivo al Covid-19 dopo il centrocampista spagnolo Thiago Alcantara e l'attaccante senegalese Sadio Mané, entrambi messi in quarantena. Il calciatore 28enne, che non gioca con la sua nazionale da giugno 2019, è stato messo in quarantena e salterà sia l'amichevole contro la Croazia di mercoledì, sia le due partite della Uefa Nations League contro la Spagna di sabato e la Germania di martedì.

Anche il Liverpool ha riportato la notizia della positività del suo tesserato: "Xherdan Shaqiri è risultato positivo al COVID-19, ha annunciato la Federcalcio svizzera. Il numero 23 del Liverpool si è presentato lunedì in nazionale prima delle prossime partite della Svizzera con Croazia, Spagna e Germania". Questo problema potrebbe mettere in difficoltà Jurgen Klopp il vista del derby dei Merseyside contro l'Everton del 17 ottobre: il manager tedesco non avrà a disposizione il calciatore svizzero ma spera di poter recuperare sia Thiago Alcantara che Mané per la stracittadina contro la squadra di Carlo Ancelotti.

Il comunicato della Federazione Svizzera

Questa la nota ufficiale della federazione svizzera: "Xherdan Shaqiri è risultato positivo al Covid-19. In consultazione con le autorità sanitarie, è in isolamento. Le rigide misure protettive e i requisiti della UEFA per le squadre nazionali in conformità con il "Protocollo UEFA Return to Play" sono stati rigorosamente rispettati sin dall'inizio del trasferimento. Sulla base di ciò, sono attualmente in corso chiarimenti con le autorità sanitarie locali su come procedere".