Un vero e proprio harakiri. Non è ufficialmente un autogol ma è come se lo fosse, quello che l'Arsenal ha letteralmente regalato al Burnley nel match valido per l'anticipo della 27a giornata di Premier League, con Granit Xhaka, che si è reso protagonista di una delle situazioni più goffe della stagione. Lo svizzero ha sbagliato un retropassaggio, centrando in pieno un avversario che involontariamente poi è riuscito a battere l'incredulo Leno.

L'Arsenal contro il Burnley è riuscito a trovare il vantaggio quasi subito grazie ad Aubameyang, con la gentile concessione della difesa avversaria, e con il portiere Pope non esente da responsabilità. Niente di paragonabile però alla topica della formazione ospite nella fase finale della prima frazione. Protagonista in negativo, il perno del centrocampo di Arteta, Granit Xhaka. Quest'ultimo in fase di costruzione del gioco, dal basso, si è ritrovato a gestire un pallone nella sua area. Di fronte alla pressione degli avversari, nemmeno troppo convinta, lo svizzero ha provato a passare la palla in orizzontale.

Un passaggio sciagurato visto che sulla traiettoria c'era Wood. Quest'ultimo, quasi senza rendersene conto, è stato letteralmente centrato in pieno da Xhaka. Il pallone dopo essere rimbalzato sul corpo del giocatore del Burnley ha cambiato traiettoria, quasi di 90° finendo incredibilmente all'angolino. Leno non ha potuto fare altro che osservare la sfera insaccarsi, tra lo stupore di tutti i giocatori. Lo stesso Wood ha esultato in maniera particolare, con un cenno come a dire "Non so nemmeno io cosa sia successo. Un'azione a dir poco rocambolesca destinata a rientrare tra le "papere" della stagione.