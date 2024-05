video suggerito

Xavi ha un messaggio per Flick prima di essere sostituito dal Barcellona: "Soffrirai" Nell'ultima conferenza stampa come allenatore del Barcellona Xavi ha voluto lasciare un avvertimento a Flick, il suo successore: "Non è un posto facile dove essere"

A cura di Ada Cotugno

Un tira e molla lungo una stagione intera che alla fine si è concluso con l‘esonero di Xavi dal Barcellona: una decisione annunciata a gennaio dall'allenatore che poi aveva provato a tornare sui suoi passi un mese fa, senza però trovare accoglienza da parte dei blaugrana che hanno preferito chiudere questa parentesi dopo i pessimi risultati ottenuti. Al suo posto ci sarà Hansi Flick che proverà a riportare in alto il Barça. Non sarà una missione facile e il suo predecessore in conferenza stampa ci ha tenuto a lasciargli un messaggio non proprio rassicurante.

Dopo l'ultima partita di campionato a Xavi è stato chiesto cosa ne pensasse del suo sostituto, uno dei big rimasti senza panchina, e se avesse qualcosa da dirgli prima di lasciargli il testimone in panchina. L'ex giocatore non si è limitato affatto alle frasi di circostanza che vengono pronunciate in maniera generica in casi come questi, ma ha girato il coltello nella piaga mostrandogli a distanza la cruda verità che a breve vedrà con i suoi occhi.

Il messaggi di Xavi a Flick

Non sono servite tante parole per rispondere alla domanda del giornalista in sala stampa che forse non si sarebbe mai aspettato di ricevere una replica così dura e sincera: "Al nuovo allenatore dico: soffrirai. Questo è un posto complicato dove trovarsi e devi essere paziente". Niente di più vero, almeno secondo la visione dell'ex giocatore che non ha vissuto una stagione facile sulla sua pelle e alla fine è stato schiacciato dalla grande pressione che lo ha portato a fare un passo indietro.

Uno scherzo fino a un certo punto per Xavi che ci ha tenuto ad avvisare Flick prima di fare un piccolo bilancio della sua avventura al Barcellona con tanta amarezza: "Sono aperto a tutte le ipotesi, ma credo che adesso riposerò un po'. Penso che il nostro lavoro non sia stato apprezzato abbastanza. Sono subentrato quando la squadra era al nono posto, ho finito la stagione al secondo posto e ho vinto il campionato la stagione successiva".