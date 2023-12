Xavi contro un giornalista: spiattella davanti a tutti quello che gli diceva un mese fa Xavi si infuria con un giornalista in conferenza stampa alla vigilia della partita del Barcellona contro il Valencia. Il tecnico dei catalani risponde alla critica: “Un mese fa dicevo che ero il Ferguson del Barça”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sconfitta contro il sorprendete Girona e anche con l'Anversa in Champions. Il periodo del Barcellona è a dir poco nero e i risultati negativi dell'ultimo periodo stanno sorprendendo tanto il popolo catalano. Attualmente i blaugrana sono fermi a 7 punti di distanza dallo stesso Girona e a -5 dai rivali del Real Madrid, che sono secondi. Nonostante gli ottavi di Champions conquistati però, qualche mugugno nei confronti di Xavi inizia ad arrivare. Nella conferenza stampa odierna tenuta dal tecnico catalano alla vigilia della gara di Valencia, Xavi è esploso.

L'ex baluardo del centrocampo blaugrana che negli anni passati aveva fatto il pieno di titoli, da quando siede sulla panchina del Barcellona è riuscito a vincere il titolo in Liga lo scorso anno e riportare il brand del club catalano nuovamente nell'elite del calcio. Ma nonostante questa qualche giornalista in conferenza stampa ha criticato il suo operato tanto da ricevere la risposta stizzita del tecnico: "Un mese fa mi dicevi che ero il Ferguson del Barça – ha tuonato l'allenatore – E adesso sono per strada".

Xavi lo bacchetta invitando tutti a mantenere la calma e cercare di ritrovare la leggerezza necessaria per poter tornare a vincere: "La stabilità è ciò di cui il club ha bisogno – ha aggiunto in risposta al giornalista David Ibanez – Tutti i progetti hanno bisogno di stabilità, anche in altre squadre quando ci sono stati alti e bassi". In conferenza stampa però questa di Xavi non è stata l'unica riflessione fatta. Un'altra riguarda infatti il suo futuro al Barcellona.

"Questa settimana ci aiuterà e sicuramente quello che è accaduto ci darà una mano a migliorare – ha spiegato l'allenatore catalano a proposito di come dovrà andare il resto della stagione – Sappiamo che non stiamo facendo bene alcune cose e che dobbiamo continuare a lavorare". A questo punto chiude la conferenza stampa con quella che sembra essere una frase tutt'altro che tranquilla: "Se a fine stagione non vinceremo nulla, l'allenatore dovrà andarsene".