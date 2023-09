Tre tunnel nella stessa azione, la qualità del Barcellona manda in estasi: la tecnica al potere Tre tunnel di fila in pochi secondi, la tecnica e qualità del Barcellona mandano in estasi tifosi e osservatori: contro il Betis i giocatori di Xavi sono stati protagonisti di alcune giocate davvero bellissime.

A cura di Vito Lamorte

"I ragazzi hanno giocato con gioia e penso che la gente si sia divertita". Queste le parole di Xavi dopo la roboante vittoria del Barcellona contro il Betis per 5-0. Non è stata solo una sensazione dei tifosi del Barça e di quelli presenti allo stadio diMontjuïc perché anche a distanza di km si è vista una squadra forte, con una rosa ampia e una qualità che poche altre in Europa possono disporre.

Oltre ai cinque gol si sono viste combinazioni veloci, azioni spettacolari e anche giocate dei singoli talmente belle che in poche ore hanno fatto il giro del mondo.

Tra tutte, quella che ha colpito di più è certamente il triplo tunnel in pochi secondi che ha scatenato applausi e stupore tra tutti coloro che stavano vedendo il match.

Il Barça aveva trovato già il gol per quattro volte ma gli uomini in blaugrana, anche grazie ai cambi, non hanno mai tolto il piede dall'acceleratore: al minuto 71 Alejandro Balde ha visto Guido Rodríguez arrivare nel momento sbagliato per recuperare e con la punta della scarpetta sinistra gli ha fatto passare la palla tra le gambe affinché raggiungesse Joao Cancelo. L'ex Inter e Juventus ha controllato a sua volta con la suola e con la stessa ha eluso la pressione di Rodri spingendola delicatamente tra le sue gambe per darla a Lamine Yamal. Il giovanotto della Cantera, che ha scritto la storia della Spagna nella scorsa pausa per le nazionali, ha superato a sua volta con un tunnel Altimira ma il centrocampiste del Betis lo ha steso con un fallo.

Applausi e urla di gioia si sono levate dal pubblico di fede barcellonista, che ha ammirato e apprezzato le giocate di qualità dei suoi beniamini.

Nella prima frazione era stato Joao Felix a deliziare il suo nuovo pubblico prima trovano la rete e poi con un assist fantastico per Lewandowski: il portoghese con un velo ha mandato in porta il compagno ma ad impressionare è stato il modo in cui ha trovato il centravanti polacco, ovvero osservando la posizione di Lewy e dei compagni con 10 "scansioni" in 14 secondi del campo intorno a lui.

L'attacco del Barça è quello più in forma nei top campionati europei: non solo i loro quattro attaccanti (Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres e Joao Felix) hanno trovato la rete nelle prime cinque partite di Liga ma c'è l'emergente Lamine Yamal che si sta conquistando sempre più spazio. Xavi sembra avere molta più qualità dello scorso anno ed è pronto a sfidare le big d'Europa.