Xavi avvicinato dalla Juventus, ma Thiago Motta non è a rischio esonero: cosa sta succedendo La Juventus si sarebbe avvicinata a Xavi, ex allenatore del Barcellona, nonostante Thiago Motta non sia a rischio esonero. I motivi che avrebbero spinto la dirigenza bianconera a fare questa mossa.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'indiscrezione è di quelle pesanti perché vorrebbe dire che il progetto Juventus targato Thiago Motta è subito fallito. Xavi come nuovo allenatore dei bianconeri rimbalza con forza dalla Francia dopo la rivelazione de l'Equipe che spiega come l'ex tecnico del Barcellona sia finito nel mirino della dirigenza della Vecchia Signora. A metà campionato e con ancora mezza stagione da giocare, la mossa della Juve sarebbe clamorosa. Non soltanto per aver scelto male il post Allegri ma anche per aver fatto un mercato totalmente consultando l'attuale allenatore della Juve.

Tanti gli investimenti fatti da Giuntoli anche in questo mercato di gennaio con l'obiettivo di raddrizzare un'annata partita sicuramente in salita per via dei tanti infortuni che hanno caratterizzato tutta la stagione: Bremer su tutti. Ebbene il nome di Xavi viene fatto dal prestigioso quotidiano francese che sottolinea come sia stato chiamato per avviare colloqui informali. Fino a questo momento però non ci sono stati segnali di un eventuale esonero di Thiago Motta, specie dopo il ko di Napoli, ma la mossa dei bianconeri ha un significato preciso.

Thiago Motta nel mezzo di una partita della Juve a inizio stagione.

È presto per dire che il futuro di Thiago Motta alla Juve sia segnato. È l'inizio di un progetto e difficilmente in un anno, con una squadra totalmente nuova e rifondata si riesce a vincere subito ma la dirigenza bianconera potrebbe aver fatto una sorta di sondaggio. Una raccolta di informazioni su Xavi che però non è conseguenza di un eventuale o prossimo esonero di Thiago Motta nel breve termine ma semplicemente un passo logico per un club come la Juventus che vuole restare aperto ai mercati, anche a quello degli allenatori. Per non farsi trovare impreparata.

La stagione di Thiago Motta con la Juventus fino a questo momento

Non è chiaro cosa sia accaduto all'interno dello spogliatoio specie con alcuni componenti della rosa della passata stagione. Danilo su tutti, finito improvvisamente fuori dal progetto e che proprio oggi ha annunciato la sua rescissione consensuale del contratto che lo legava alla Juve non senza togliersi qualche sassolino dalle scarpe. È chiaro però, attraverso i numeri, che la stagione di Thiago Motta alla Juve si stia rivelando più difficile del previsto. A fine anno si faranno i conti e forse anche per questo la dirigenza ha fiducia e prende tempo, ma non senza guardarsi intorno…