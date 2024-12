video suggerito

Xabi Alonso sa che se fermerà Calhanoglu riuscirà a battere l'Inter: "Qui era un 10, ora è cresciuto" Xabi Alonso ha presentato Leverkusen-Inter che si disputerà martedì sera, crocevia da Champions League per i tedeschi: "Vogliamo arrivare tra le prime 8" ha spiegato il tecnico che poi ha anche indicato la via per vincere: "Fermare il loro uomo chiave"

A cura di Alessio Pediglieri

Xabi Alonso scalda il motore del Bayer Leverkusen che martedì sera ospiterà l'Inter per la sesta partita di Champions League. Con l'obiettivo di infliggere ai nerazzurri la prima sconfitta e segnarle il primo gol nella competizione. Per farlo, dovrà anestetizzare il cardine del gioco nerazzurro, Hakan Calhanoglu, il grande ex e pericolo numero uno: "Me lo ricordo quando giocava qui al Bayer".

Una sfida ad altissima tensione che dirà tantissimo sul cammino in Coppa di Inter e Bayer col Leverkusen che ha l'occasione perfetta per giocarsi in casa la partita che darebbe in caso di vittoria uno strattone alla classifica. Che vede al momento i tedeschi a quota 10, in sesta posizione: "Vogliamo chiudere nelle prime 8, è alla nostra portata e vogliamo arrivarci", ha ribadito il tecnico del Lverkusen alla vigilia del match contro l'Inter al momento ancora imbattuta e soprattutto senza gol subiti in cinque gare.

Per Xabi Alonso sarà un test fondamentale: nelle ultime 75 partite il Bayer ha perso solamente tre volte, ino score di tutto rispetto che rilancia in alto le ambizioni di squadra: "Non diciamolo ad alta voce" ha sottolineato il tecnico spagnolo, "Però dice tanto di questo club e di questa squadra. Io penso che siamo migliorati e cresciuti tanto e penso che vogliamo giocare sempre per vincere. Domani ci aspetta un'altra grande partita". ha concluso il tecnico dei tedeschi, "Ci proveremo in tutti i modi".

Quello migliore è fermare il fulcro del gioco nerazzurro, che riporta il nome di Hakan Calhanoglu, il centrocampista insostituibile nell'Inter di Inzaghi. Xabi Alonso lo ha studiato benissimo e sa perfettamente che è proprio lui il nemico numero uno da anestetizzare: "Non pensiamo ovviamente ai singoli, ma di sicuro è un giocatore che ha un grande impatto sul gioco dell'Inter. Ricordo quando giocava qui, era un 10″ sottolinea Xabi Alonso. "Il suo gioco è cambiato molto nel corso del tempo è cresciuto. Oggi è un giocatore chiave per loro un po' come Kimmich lo è per il Bayern Monaco".

La risposta di Calhanoglu: "Mi prendo il complimento, ma penso solo all'Inter"

Ovvia l'immediata risposta da parte del diretto interessato che in conferenza ha risposto a distanza a Xabi Alonso: "Anche loro sono una squadra che è cresciuta molto, con tanti giocatori che mettono in difficoltà gli avversari. Mi prendo il complimento, posso solo ringraziarlo. Ma io guardo me stesso, non gli altri… e domani voglio rappresentare al meglio l'Inter".